"Bergdoktor" endet mit Bestwert, starke Woche für Lanz

Auch die 13. "Bergdoktor"-Staffel erwies sich für das ZDF wieder als voller Erfolg. Zum Finale gab's sogar noch einmal einen Staffel-Bestwert. Am späten Abend trumpfte zudem "Markus Lanz" auf und machte der neuen ARD-Show "Sträter" das Leben schwer.



06.03.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 06.03.2020 - 09:02 Uhr

Die Marke von sieben Millionen Zuschauern konnte "Der Bergdoktor" in diesem Jahr nicht überspringen, dennoch war die ZDF-Serie einmal mehr ein voller Erfolg. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von fast 21 Prozent war es sogar die bislang zweiterfolgreichste Staffel seit Beginn der Neuauflage mit Hans Sigl - und zum Abschied gab es nochmal einen Jahresbestwert. 6,89 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstag ein und trieben den Marktanteil auf hervorragende 22,0 Prozent.

Damit war "Der Bergdoktor" die meistgesehene Sendung des Tages. Ebenfalls erfolgreich, aber deutlich dahinter reihte sich die ARD-Krimireihe "Blind ermittelt" ein, für die sich 4,16 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil lag hier bei guten 13,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es hingegen nur für 4,9 Prozent, während "Der Bergdoktor" parallel dazu mit starken 9,7 Prozent punktete. Damit musste sich die Serie nur den "Topmodels" und RTL geschlagen geben.

Zuschauer-Trend: Der Bergdoktor



Das "heute-journal" kam im weiteren Verlauf des Abends noch auf 4,85 Millionen Zuschauer sowie 18,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, für "Mabybrit Illner" blieben noch 2,57 Millionen dran. "Markus Lanz" kam schließlich noch auf 1,89 Millionen Zuschauer und steigerte den Marktanteil am spätem Abend auf 18,5 Prozent. Für Lanz war es damit, gemessen am Marktanteil, die erfolgreichste Woche seit fast vier Jahren. Die drei Ausgaben verzeichneten in dieser Woche im Schnitt 17,1 Prozent.

Die ARD-Comedyshows hatten es gegen die Talk-Stärke hingegen schwer. So erreichte die "Ladies Night" um 23:00 Uhr mit 1,36 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 9,5 Prozent, ehe die Premiere von "Sträter" noch auf 790.000 Zuschauer und 8,1 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die beiden Formate unterdurchschnittliche Werte von 4,6 und 4,5 Prozent.

