"DSDS" holt besten Marktanteil seit über einem Monat

RTL hat am Samstag mit "Deutschland sucht den Superstar" einmal mehr den Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren - und konnte sich im Vergleich zu den Vorwochen sogar steigern. Beim Gesamtpublikum war der "Erzgebirgskrimi" aber nicht zu schlagen.



08.03.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 08.03.2020 - 08:44 Uhr

Eine Woche vor Beginn der Liveshows hat "Deutschland sucht den Superstar" in der Zielgruppe den besten Marktanteil seit mehr als einem Monat eingefahren. Die RTL-Show brachte es am Samstagabend mit 1,39 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf einen Marktanteil von 18,3 Prozent und war damit zugleich die meistgesehene Sendung des Tages. Insgesamt entschieden sich 3,56 Millionen Zuschauer für die Castingshow. Das waren geringfügig mehr als vor einer Woche und bedeutete zugleich die höchste Reichweite seit Ende Januar.

Der Gesamt-Marktanteil kann sich mit 12,6 Prozent ebenfalls sehen lassen. Geschlagen geben musste sich "Deutschland sucht den Superstar" hier allerdings "Hirschhausens Quiz des Menschen", das mit einer XXL-Ausgabe im Ersten über drei Stunden hinweg im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauer unterhielt und den Marktanteil auf 14,3 Prozent trieb. Der Tagessieg ging jedoch an das ZDF, wo der "Erzgebirgskrimi" von 7,13 Millionen Zuschauern gesehen wurde und starke 24,0 Prozent Marktanteil erzielte.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar



Auch beim jungen Publikum lief's mit 9,8 Prozent für den ZDF-Film richtig gut. Gleichzeitig wusste Eckart von Hirschhausen ebenfalls zu übrzeugen - hier lag der Marktanteil bei 9,6 Prozent. RTL sicherte sich unterdessen auch im weiteren Verlauf des Abends noch die Marktführerschaft in der Zielgruppe und erzielte mit "Take me Out" starke 17,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt hielt die Kuppelshow noch 2,23 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. "Hotel Verschmitzt" schaffte nach Mitternacht 14,0 Prozent.

Dank des erfolgreichen Abends war RTL letztlich auch die Tagesmarktführerschaft nicht zu nehmen - dabei lief es über weite Strecken des Tages hinweg gar nicht so glänzend. Tagsüber fuhr etwa "Der Blaulicht-Report" meist nur einstellige Marktanteile ein. Erst mit "Best of...!" wurde es besser: Das Magazin erzielte am späten Nachmittag mit 12,0 Prozent den zweitbesten Marktanteil des Jahres, ehe "RTL aktuell" gegen die "Sportschau" auf 14,1 Prozent kam. Insgesamt sahen 2,92 Millionen Zuschauer die Nachrichten.

