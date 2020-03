Zweite Staffel: "Queen of Drags" geht in die Fortsetzung

© ProSieben / Martin Ehleben

ProSieben-Chef Daniel Rosemann kündigt im DWDL.de-Interview eine zweite Staffel von "Queen of Drags" an. An der Jury um Heidi Klum will der Sender festhalten. Gleichzeitig soll jedoch den Auftritten der Drags mehr Raum gegeben werden.



08.03.2020 - 13:05 Uhr von Alexander Krei 08.03.2020 - 13:05 Uhr

Einige Monate hat sich ProSieben mit der Entscheidung Zeit gelassen, nun steht fest: "Queen of Drags" erhält eine zweite Staffel. Das bestätigte ProSieben-Chef Daniel Rosemann im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Ja, es geht weiter. Wir suchen gerade auf der ganzen Welt nach tollen Drags, die für die nächste Staffel in Frage kommen", sagte Rosemann. "Die Bandbreite dieser Kunstform ist so groß, da haben wir mit der ersten Staffel noch gar nicht alles abgebildet."

Dass die Zukunft zunächst unklar war, hängt mit den mäßigen Quoten zusammen. Von den eineinhalb Millionen Zuschauern, die im November die Auftakt-Folge sahen, blieben zum Schluss weniger als eine Million übrig. In der Zielgruppe lag der durchschnittliche Marktanteil bei etwas mehr als neun Prozent. "Die Sendung war bei unseren jüngeren Zuschauern erfolgreich, bei den älteren haben wir über die Staffel Zuschauer verloren", räumt Rosemann ein und kündigt an, an dem Format arbeiten und die Herausforderung annehmen zu wollen.

Daher dürfte die Fortsetzung etwas anders aussehen. "Vielleicht war es ein bisschen zu viel Soap mit zu viel privaten Alltagsmomenten. Wir wollen mehr Cirque du Soleil: Alle Zuschauer liebten die Auftritte, deswegen sollen die mehr Raum bekommen", so der ProSieben-Chef im DWDL.de-Interview. Heidi Klum wird jedoch auch weiterhin mit dabei sein. "'Queen of Drags' ist eine Herzenssache von Heidi, dass ich manchmal fast schon Angst hatte, dass 'GNTM' aus Heidis Herz verdrängt wird. Das ist natürlich nicht so."

Man werde daher an der Jury festhalten - "und auch innerhalb der Jury sind alle happy", betonte Rosemann. "Heidi bleibt Botschafterin für 'Queen of Drags' in Deutschland." Wann die Produktion für die zweite Staffel aufgenommen wird, ist noch nicht bekannt. Produziert wird "Queen of Drags" von Redseven Entertainment.

Das komplette Interview mit ProSieben-Chef Daniel Rosemann lesen Sie am Montag bei DWDL.de.

