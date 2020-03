Corona verhilft "Anne Will" zu bestem Marktanteil seit 2018

© NDR/Wolfgang Borrs

"Anne Will" hat am Sonntag den besten Marktanteil seit fast zwei Jahren eingefahren. Möglich machte das der Talk über das Coronavirus. Zuvor fuhr der "Tatort" schon den Tagessieg ein. Aber auch das ZDF schlug sich überzeugend.



09.03.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 09.03.2020 - 09:02 Uhr

Tagsüber verzeichnete Das Erste am Sonntag über weite Strecken hinweg einstellige Marktanteile, erst um 20:00 Uhr zogen die Quoten kräftig an. So verzeichnete die "Tagesschau" alleine hier im Schnitt 7,66 Millionen Zuschauer, ehe der "Tatort" aus Ludwigshafen mit 8,22 Millionen Zuschauern und 23,9 Prozent Marktanteil wie so oft den Tagessieg einfuhr. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der ARD-Krimi mit 1,90 Millionen Zuschauern sowie 18,9 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen.

Im Anschluss machte dann "Anne Will" aus dem erfoglreichen Vorlauf mehr als gewöhnlich: Mit 4,39 Millionen Zuschauern verzeichnete der Corona-Talk einen sehr guten Marktanteil von 16,4 Prozent - einen besseren Marktanteil erzielte Will zuletzt vor fast zwei Jahren. Und auch beim jungen Publikum bewegte sich die Talkshow mit 9,7 Prozent Marktanteil weit über ihren Normalwerten. Die "Tagesthemen" hielten später noch 3,17 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerten sich bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf beachtliche 12,3 Prozent.

Mit seinen Nachrichten punktete zudem das ZDF, wo das "heute-journal" um 21:45 Uhr auf 4,96 Millionen Zuschauer und 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Zu später Stunde zeigte sich dadurch auch "Arctic Circle" etwas erholt: Mit 2,09 Millionen Zuschauern fuhr die neue Serie die beste Reichweite seit dem Auftakt ein. Zum Start in den Abend konnte sich der Sender zudem auf seine neue Reihe "Ein Tisch in der Provence" verlassen, die zum Start mit 5,42 Millionen Zuschauern sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil verzeichnete.

Schon am Vorabend unterstrich "Terra X" die gute Form der vergangenen Wochen und erreichte 4,85 Millionen Zuschauer. Das entsprache einem Marktanteil von 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Weil das ZDF zudem tagsüber mit Biathlon punktete, war dem Sender die Spitzenposition am Sonntag nicht zu nehmen: Mit 13,1 Prozent Marktanteil lagen die Mainzer vor dem Ersten, das dank des erfolgreichen Abends noch 11,6 Prozent schaffte.

