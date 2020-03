"Unterleuten" verliert Zuschauer auf hohem Niveau

© ZDF/Mathias Bothor

Der zweite Teil von "Unterleuten" verlor zwar Zuschauer, dominierte den Mittwochabend aber trotzdem. Der ARD-Film "Südpol" tat sich dagegen sehr schwer. Wenig Interesse gab's auch an "Maischberger vor Ort", während es für Lanz sehr gut lief



12.03.2020 - 10:11 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2020 - 10:11 Uhr

Der ZDF-Dreiteiler "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" bleibt aus Quotensicht auch am zweiten Abend ein voller Erfolg - wenngleich im Vergleich zum Auftakt ein deutlicher Reichweitenrückgang zu verzeichnen war. 5,91 Millionen Zuschauer sahen den zweiten Teil, das waren 630.000 weniger als noch am Montagabend. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum trotzdem auf sehr gute 19,5 Prozent. Insbesondere bei den Jüngeren tat sich "Unterleuten" nun aber bei der linearen Ausstrahlung deutlich schwerer, der Marktanteil sank hier von 9,2 auf 6,5 Prozent ab.

Auch die zweitmeistgesehene Sendung des Tages lief übrigens im ZDF: Das "heute-journal" erreichte nach dem Film 5,12 Millionen Zuschauer. Insgesamt kamen zehn der 15 meistgesehenen Sendungen des Mittwochs vom ZDF. "Südpol", der Primetime-Film des Ersten, musste sich in den Tagescharts hingegen mit Rang 16 zufrieden geben und landete somit in Sachen Reichweite noch hinter "Bares für Rares" oder dem "Auslandsjournal". 2,59 Millionen Zuschauer entschieden sich insgesamt für den ARD-Film, der Marktanteil blieb bei mageren 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fehlte allerdings nicht ganz so viel aufs ZDF, hier lag "Südpol" bei 5,7 Prozent Marktanteil.

Kein Quotenglück war der Premiere von "Maischberger vor Ort" vergönnt: Nur eine Million Zuschauer sahen die erste Ausgabe des neuen Konzepts, in dem Sandra Maischbeger ihr Studio verlässt. Das reichte nur für 6,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 2,8 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Tagesthemen" zählten direkt davor noch 2,41 Millionen Zuschauer. Mit 10,3 Prozent war es die einzige ARD-Sendung nach 20:15 Uhr, die einen zweistelligen Marktanteil verbuchen konnte. Im ZDF trumpfte Markus Lanz hingegen mit 1,94 Millionen Zuschauern und 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum auf. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es diesmal mit 8,9 Prozent Marktanteil sehr gut aus.

Teilen