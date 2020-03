BVB beschert Sky am Mittwoch 9 Prozent Marktanteil

© Uefa

Im Stadion gab's keine Zuschauer beim Champions-League-Aus des BVB am Mittwochabend, vor dem Fernseher dafür um so mehr: Sky kann sich über 9 Prozent Marktanteil freuen. Am Vorabend sorgte schon die Partie Gladbach-Köln für gute Quoten



12.03.2020 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 12.03.2020 - 10:28 Uhr

Sportlich war die Partie zwischen Paris Saint Germain und Borussia Dortmund aus deutscher Sicht zwar wenig erfreulich, schieden die Borussen doch aufgrund der Niederlage aus der Champions League aus. Zumindest der Blick auf die Quoten dürfte in Unterföhring aber heute für gute Laune sorgen: 1,23 Millionen Zuschauer entschieden sich am Mittwochabend ab 21 Uhr für die Champions-League-Übertragungen - ob Einzelspiel oder Konferenz. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für starke 4,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 9,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Bei der Verlängerung der Partie zwischen Liverpool und Atlético Madrid blieben dann noch 740.000 Zuschauer dran, die Marktanteile blieben mit 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weiter hoch. Und durch das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln konnte Sky auch am Vorabend schon gute Quoten einfahren: 590.000 Zuschauer sahen sich die Partie an, die Marktanteile lagen bei 2,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Sky Sport-Sender erzielten gemeinsam damit einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und können den Titel "Größter unter den Kleinen" für sich reklamieren. Knapp dahinter lag Nitro mit 2,6 Prozent. Dort lief in der Primetime "Fast & Furious Five" mit 2,9 Prozent Marktanteil bei dn 14- bis 49-Jährigen schon sehr gut, "Kill Bill Vol. 2" drehte im Anschluss mit 4,5 Prozent Marktanteil dann zudem noch so richtig auf. Überdurchschnittlich gut lief's auch für ZDFinfo mit 2,0 Prozent Tagesmarktanteil bie den 14- bis 49-Jährigen, auch RTLplus stand mit 1,7 Prozent sehr gut da. RTLplus lag mit "Anwälte der Toten" schon ab 21:56 Uhr bei sehr guten 2,5 Prozent Marktanteil und steigerte sich nach 1 Uhr nachts auf fast 4 Prozent. Sehr gut sah es auch wieder für One aus, wo "Agatha Christies Marple" fast eine Million Zuschauer um 20:15 Uhr erreichte. Das entsprach sehr guten 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,3 Prozent ebenfalls sehr gut.

Teilen