"ARD extra" schlägt "RTL aktuell", Sat.1 weit abgeschlagen

Mit mehr als sechs Millionen Zuschauern war das "ARD extra" zum Coronavirus am Donnerstag die meistgesehene Sendung des Tages. Auch beim jungen Publikum lag das Special vor "RTL aktuell Spezial". Sat.1 blieb chancenlos, ntv trumpfte dagegen auf.



13.03.2020 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 08:53 Uhr

Gleich drei große Sender haben am Donnerstagabend zur besten Sendezeit Sondersendungen zur Corona-Krise ins Programm genommen. Das Erste ging dabei aus Quotensicht als Sieger hervor: Mit 6,54 Millionen Zuschauern war das dort gezeigte "ARD extra" die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei starken 20,5 Prozent. "RTL aktuell Spezial" erreichte parallel dazu 3,14 Millionen Zuschauer und damit trotz der Konkurrenz sogar geringfügig mehr als am Tag zuvor.

Anders als am Mittwoch musste sich der Kölner Sender diesmal jedoch auch in der Zielgruppe geschlagen geben. Zwar erreichte die Sondersendung mit 1,54 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 16,6 Prozent Marktanteil erneut starke Quoten, doch das "ARD extra" verzeichnete 70.000 Zuschauer mehr und bescherte dem Ersten sogar einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Abgeschlagen war dagegen das "Sat.1 Spezial", das insgesamt nicht über 1,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe hinauskam.

Gefragt war am Vorabend bereits das "ZDFspezial", das von 4,59 Millionen Zuschauern gesehen wurde, nachdem die "heute"-Nachrichten sogar 5,03 Millionen vor den Fernseher lockten. Die "Tagesschau" verzeichnete eine Stunde später im Ersten 5,34 Millionen Zuschauer - rechnet man die Dritten und Phoenix dazu, belief sich die Reichweite der 20-Uhr-Ausgabe auf über elf Millionen. Und auch "RTL aktuell" erwischte mit 3,70 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,4 Prozent in der Zielgruppe einen sehr erfolgreichen Tag.

Auf besonders großes Interesse zudem ntv, das mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent noch vor Super RTL oder Nitro landete - vom Konkurrenten Welt ganz zu schweigen, auch wenn dieser mit 1,6 Prozent ebenfalls deutlich über den Normalwerten lag. Insbesondere als um 21 Uhr die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder übertragen wurde, schnellte die ntv-Reichweite nach oben: 940.000 Zuschauer schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei herausragenden 6,3 Prozent. Zum Vergleich: Bei Welt und Phoenix wurde die PK von jeweils 370.000 Menschen gesehen.

