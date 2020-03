"Illner" mit starken Quoten in erfolgreichem Umfeld

© ZDF/Harry Schnitger

Der ZDF-Talk "Maybrit Illner" hat in dieser Woche starke Quoten eingefahren. Beim jungen Publikum gab's sogar einen der besten Marktanteile überhaupt. Zuvor konnte sich das ZDF bereits auf "Unterleuten" und das "heute-journal" verlassen.



13.03.2020 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 09:42 Uhr

Mit ihrem Talk über das Coronavirus hat "Maybrit Illner" am Donnerstag im ZDF eingefahren: Ab 22:35 Uhr lockte die Live-Sendung im Schnitt 3,23 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, die für einen hervorragenden Marktanteil von 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum sorgten. Besonders beachtlich sind jedoch die Zahlen beim jungen Publikum, wo Illner eine der besten Quoten überhaupt erzielte. 550.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 10,7 Prozent Marktanteil - zuletzt war eine Ausgabe im Jahr 2018 noch gefragter.

Der Polittalk konnte sich zugleich auf ein überaus starkes Umfeld verlassen. Das begann schon zum Start in den Abend, wo der letzte Teil von "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" von 5,85 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Verglichen mit dem am Abend zuvor gesendeten zweiten Teil blieb die Reichweite nahezu stabil. Der Marktanteil belief sich auf starke 18,9 Prozent und machte den Sender zum Marktführer. Mehr Zuschauer erreichte am Donnerstag nur das "ARD extra" nach der "Tagesschau".

"Der Kroatien-Krimi" im Ersten konnte dagegen nicht mit dem ZDF-Zweiteiler mithalten, erwies sich mit genau vier Millionen Zuschauern sowie 13,0 Prozent Marktanteil aber ebenfalls als erfolgreich. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die beiden Sender nahezu gleichauf: Hier kam der "Kroatien-Krimi" auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent, während sich "Unterleuten" mit 6,0 Prozent begnügen musste. Das "heute-journal" war anschließend mit 11,7 Prozent beim jungen Publikum dagegen umso gefragter.

Insgesamt hielten die ZDF-Nachrichten noch 5,40 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil starke 20,1 Prozent betrug. Auch "Markus Lanz" war am späten Abend gefragt: Sein Talk brachte es auf 1,68 Millionen Zuschauer und 16,8 Prozent Marktanteil. "Nuhr im Ersten" im Anschluss an die "Tagesthemen" übrigens noch auf 1,85 Millionen Zuschauer, die zu diesem Zeitpunkt guten 12,4 Prozent Marktanteil entsprachen.

