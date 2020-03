Fehlstart für "United Voices", "Let's dance" bleibt obenauf

© obs/Sat.1

Sat.1 hat momentan mit seinen Show-Neustarts einfach kein Glück. Am Freitag geriet nun auch "United Voices" unter die Räder, kaum mehr als eine Million Zuschauer schalteten ein. "Let's dance" präsentierte sich auch ohne Studio-Publikum gewohnt stark.



14.03.2020 - 08:40 Uhr von Alexander Krei 14.03.2020 - 08:40 Uhr

Die neue Sat.1-Show "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" ist am Freitagabend mit schwachen Quoten gestartet. Lediglich 1,15 Millionen Zuschauer fanden um 20:15 Uhr Gefallen an der ersten Ausgabe, die damit nur einen Marktanteil von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. In der Zielgruppe sah es mit 6,7 Prozent zwar besser aus, doch von einem Erfolg war "United Voices" auch hier ein ganzes Stück entfernt. Gegen die Show-Konkurrenz mit "Let's dance" kam der Neustart letztlich nicht an.

Die Tanzshow unterstrich bei RTL unterdessen auch ohne Studio-Publikum ihre starke Form der vergangenen Wochen. 4,51 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit genauso viele wie eine Woche zuvor, der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent. Während sich "Let's dance" damit beim Gesamtpublikum hinter der ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" und dem "ARD extra" zur Corona-Krise einreihte, gab's in der Zielgruppe den ungefährdeten Tageessieg.

Zuschauer-Trend: Let's dance



Mit 1,71 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 22,4 Prozent war "Let's dance" hier die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. Das "RTL-Nachtjournal" steigerte seinen Marktanteil am späten Abend sogar auf 25,6 Prozent. Insgesamt blieben 2,48 Millionen Zuschauer dran - ähnlich hohe Reichweiten gelingen der Nachrichtensendung sonst fast nur, wenn im Vorfeld der Dschungel zu sehen ist. Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Mit 15,1 Prozent erreichte RTL in der Zielgruppe einen mehr als doppelt so hohen Wert wie der Zweitplatzierte ProSieben.

Der Konkurrent aus Unterföhring blieb schon tagsüber meist einstellig und kam am Abend mit dem Spielfilm "Nerve" nicht über 8,2 Prozent Marktanteil hinaus. RTLzwei kam mit "After Earth" auf solide 5,7 Prozent, während "Bones" bei Vox zunächst mit weniger als vier Prozent in den Abend startete. Schlusslicht war Kabel Eins, wo drei Folgen der US-Serie "Blood & Treasure" auf Marktanteile zwischen 2,2 und 2,4 Prozent kamen.

