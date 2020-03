Corona-Special: "Hart aber fair" dominiert Quoten-Charts

© WDR/Klaus Görgen

Nicht nur klassische Nachrichten waren am Montag gefragt, sondern auch "Hart aber fair". Der ARD-Talk erreichte mit mehr als fünf Millionen Zuschauern eine seiner höchsten Reichweiten. Abseits davon erreichten ein ZDF-Krimi und "WWM" viele Zuschauer.



17.03.2020

Die drei meistgesehenen Sendungen waren am Montag allesamt Informationsprogramme. Ganz vorne landete erneut die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 7,54 Millionen Zuschauern gesehen wurde und einen Marktanteil von 21,5 Prozent verzeichnete. Rechnet man die Ausstrahlungen in allen anderen Programmen dazu, fiel die Reichweite der ARD-Nachrichten sogar fast doppelt so hoch aus. Auch die "heute"-Nachrichten schrammten im ZDF mit 5,78 Millionen Zuschauern nur knapp am Jahresbestwert vorbei.

Ebenfalls gefragt war "RTL aktuell", das auf 4,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,5 Prozent kam. Die verlängerten "Sat.1 Nachrichten" erzielten später immerhin noch 9,7 Prozent. In der Primetime gab es zudem ebenfalls kein Vorbeikommen an Corona: Mit 5,39 Millionen Zuschauern markierte die zweistündige "Hart aber fair"-Sendung sogar einen neuen Rekord - sieht man mal von der besonderen Folge ab, die vor einigen Jahren im Umfeld des "Terror"-Spielfilms zu sehen war.

Der Marktanteil des Polittalks mit Frank Plasberg belief sich auf 16,1 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war "Hart aber fair" mit 1,46 Millionen Zuschauern und 14,7 Prozent Marktführer Spitzenreiter im Abendprogramm. Die "Tagesthemen" hielten im Anschluss noch 4,78 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und fachten die Marktanteile bei Jung und Alt noch weiter an. Fast jeder Fünfte, der um 22:15 Uhr vor dem Fernseher saß, entschied sich für das Nachrichtenmagazin.

Doch auch Filme und Shows waren gefragt: So erreichte das ZDF mit "Im Schatten der Angst" im Schnitt 5,10 Millionen Zuschauer, "Wer wird Millionär?" wurde von 4,79 Millionen Zuschauern gesehen - für das RTL-Quiz bedeutete das die höchste Reichweite seit September. "Young Sheldon" markierte dagegen bei ProSieben mit nur 8,1 Prozent Marktanteil ein neues Tief, "The Big Bang Theory" fiel mit Wiederholungen sogar zeitweise auf 5,5 Prozent zurück. "Late Night Berlin" machte seine Sache dagegen mit 9,5 Prozent sehr ordentlich.

