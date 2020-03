Corona-Liveshow hilft "Big Brother" nicht genug

© Sat.1

Sat.1 hat am Dienstagvorabend eine zusätzliche "Big Brother"-Liveshow ins Programm genommen, um die Bewohner über das Coronavirus zu informieren. Es lief zwar etwas besser als zuletzt, aber man wird sich wohl deutlich mehr erhofft haben.



18.03.2020 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 18.03.2020 - 09:23 Uhr

1,09 Millionen Menschen haben am Dienstag um 19 Uhr verfolgt, wie Sat.1 die "Big Brother"-Bewohner über das Coronavirus informierte. Mehr Zuschauer hatte das Format während der laufenden Staffel am Vorabend noch nie, überhaupt erreichte nur die allererste Tageszusammenfassung mehr als eine Million Zuschauer. Dennoch wird man sich bei Sat.1 gewiss mehr erhofft haben von der zusätzlichen Liveshow.

Trotz der nie dagewesenen Situation schaffte es die "Big Brother"-Sendung am Dienstag nur auf 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag man zwar immerhin etwas über den Durchschnittswerten der laufenden Staffel, die ist aber eben auch extrem schwach. Und so kann man bei Sat.1 nicht zufrieden sein. Auch das "Bild Corona Spezial" kam im Anschluss nicht über 5,0 Prozent Marktanteil hinaus.

Erneut vom Coronavirus profitieren konnte dagegen die RTL-Talkshow "Marco Schreyl", die es mit einer Live-Sendung zum Thema auf 11,0 Prozent Marktanteil brachte. Zweistellige Werte sind für die Sendung bislang Mangelware gewesen, mit der Montags-Ausgabe, ebenfalls zu Corona, waren aber sogar 13,0 Prozent drin. Am Dienstag schalteten dafür 770.000 Menschen ein, das waren 40.000 mehr als am Tag zuvor und das bedeutet einen neuen Reichweiten-Rekord für die Sendung. "Kitsch oder Kasse" blieb zuvor bei 10,3 Prozent Marktanteil hängen.

Erfolgreich waren bei ProSieben unterdessen die kurzen Sondersendungen zum Coronavirus, die man gut ins laufende Programm eingebettet hat. So erreichte ein erstes "ProSieben Spezial" um 17 Uhr sehr gute 14,4 Prozent Marktanteil, nachdem "The Big Bang Theory" zuvor nur knapp zweistellig lief. Auch "taff" war danach mit 13,3 Prozent ein schöner Erfolg, um 19:05 Uhr kam ein weiteres Corona-Update auf 9,9 Prozent. 960.000 Menschen sahen da zu - das waren immerhin rund 300.000 mehr als bei den "Simpsons" zuvor.

Doch noch einmal kurz zurück zu Sat.1, das aufgrund der sehr starken Konkurrenz in der Primetime große Probleme hatte. Eine neue Folge "Navy CIS" kam zwar insgesamt auf 2,08 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten reichte das aber nur zu 6,1 Prozent Marktanteil. Das ist der niedrigste Marktanteil, den die Serie seit mindestens zehn Jahren eingefahren hat. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" taten sich danach mit 5,8 und 4,4 Prozent Marktanteil noch schwerer.

