Corona-News dominieren weiterhin die Quotencharts

© ARD/ZDF

Die fünf meistgesehenen Sendungen am Dienstag sind allesamt News-Sendungen gewesen, die sich vor allem mit dem Coronavirus beschäftigt haben. In der Primetime hatte das ZDF das Nachsehen gegen Das Erste. Aber auch ntv punktete mal wieder.



18.03.2020 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 18.03.2020 - 09:45 Uhr

Auch am Dienstag hat es keinen Weg vorbei gegeben am Coronavirus im deutschen Fernsehen. Alle größeren Kanäle hatten Sondersendungen im Programm und berichteten intensiv über die neuesten Entwicklungen. Meistgesehene Sendung ist die "Tagesschau" im Ersten gewesen, die es auf 6,92 Millionen Zuschauer brachte. 19,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen und mit 2,00 Millionen jungen Zuschauern und 19,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich hier nur "The Masked Singer" bei ProSieben geschlagen geben. Mit den Ausgaben in den Dritten kam die "Tagesschau" sogar auf 14,0 Millionen Zuschauer, das entspricht 39,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Und auch um 20:15 Uhr war Das Erste erfolgreich unterwegs: Ein "ARD Extra" informierte dort noch 6,55 Millionen Menschen über die aktuelle Lage, 17,8 bei allen und 15,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern sind starke Werte. Das ZDF hatte zumindest hier das deutliche Nachsehen: Ein "ZDF Spezial" zum Coronavirus, das erst um 20:30 Uhr begann, hatte nur 3,25 Millionen Zuschauer und kam so auf 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Bereits am Vorabend hatten die Mainzer eine Sondersendung ins Programm genommen, dort lief es mit 4,97 Millionen Zuschauern deutlich besser. Die "heute"-Nachrichten waren zuvor mit einer Reichweite von 5,90 Millionen sehr gefragt. Am späten Abend kam dann auch das "heute journal" noch auf fast fünf Millionen Zuschauern und eine kurzfristig ins Programm genommene Ausgabe von "maybrit illner" sahen sich 3,30 Millionen Menschen an, das hatte 12,9 Prozent Marktanteil zur Folge. "Markus Lanz" steigerte sich später noch auf 19,2 Prozent und beim jungen Publikum lief es mit 13,9 Prozent fantastisch.

Im Ersten erzielten die beiden Serien "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" jeweils 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, die beiden Produktionen liefen aufgrund der Sondersendung zum Coronavirus etwas später als gewohnt. Am Vorabend ging unterdessen die erste Staffel "WaPo Berlin" mit 2,54 Millionen Zuschauern zu Ende, das entsprach 9,0 Prozent Marktanteil. Die acht gezeigten Folgen erreichten damit im Schnitt 2,46 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil. Damit lief es für die Serie auf Anhieb besser als für alle drei "WaPo Bodensee"-Staffeln.

Sehr erfolgreich unterwegs ist am Dienstag erneut ntv gewesen, der Nachrichtensender profitiert in diesen Tagen sehr von der Themenlage rund um das Coronavirus. Auch am Dienstag kam der Sender auf 2,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe und war damit der erfolgreichste Nischensender. Welt lag mit 1,4 Prozent deutlich dahinter, kann sich über diesen Wert aber natürlich auch freuen.

Teilen