Vox-Serien und RTLzwei-Drillinge völlig chancenlos

Da half auch der bekannte Name nichts: Die neue Serie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" kam bei Vox zum Auftakt komplett unter die Räder, noch schlechter lief danach "New Amsterdam". Doch auch RTLzwei konnte überhaupt nichts reißen.



19.03.2020 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 19.03.2020 - 09:50 Uhr

Vox bleibt mit seinen zugekauften Serien weiterhin glücklos. Am Mittwoch legte nun "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" einen völligen Fehlstart hin. Nur 550.000 Zuschauer wollten die erste Folge um 20:15 Uhr sehen, eine Stunde später waren bei Episode 2 sogar nur noch 480.000 Zuschauer mit dabei. Das reichte beim Gesamtpublikum nur für Marktanteile von 1,5 und 1,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es nur geringfügig besser aus: Mit zunächst 2,2 und dann 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dürften schon jetzt die Überlegungen laufen, ob man die Serie dauerhaft auf diesem Sendeplatz belassen kann.

Der Tiefpunkt des Abends war da allerdings noch gar nicht erreicht: Ab 22:08 Uhr meldete sich "New Amsterdam" nach einer fast einjährigen Pause mit dem zweiten Teil der ersten Staffel zurück und kam sogar nur auf 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Erfolg war die Serie auch im vergangenen Jahr schon nicht, damals pendelte der Marktanteil aber immerhin noch um die 5-Prozent-Marke. Nur 370.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, vor der langen Pause waren es noch rund eine Million - damals lief die Serie allerdings auch noch um 20:15 Uhr. Eine weitere Folge nach 23 Uhr erreichte steigerte sich leicht auf 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am katastrophalen Gesamteindruck ändert das aber nichts.

Doch nicht nur Vox drang mit seinem Corona-Alternativprogramm am Mittwoch nicht durch, bei RTLzwei legte auch "Oh Babys! Drillinge und mehr" mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Fehlstart hin. 830.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Die "Teenie-Mütter" kamen im Anschluss auf ähnlich schwache 3,3 Prozent Marktanteil, nach 22 Uhr wurde dann mit "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" und "Armes Deutschland" sogar nur Marktanteile von 2,7 und 2,5 Prozent erreicht. Verglichen damit kann sich Kabel Eins glücklich schätzen. Zwar lief "16 Blocks" in der Primetime mit 4,4 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht gerade gut, dafür zog der Marktanteil ab 22:15 Uhr dank "Das fünfte Element" auf sehr gute 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe an. Die nachfolgende "Bruce Willis Story" ließ den Marktanteil dann sogar noch auf 8,9 Prozent steigen.

