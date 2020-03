"Großes Promi-Backen": Zuschauerrekord zum Abschied

© Sat.1/Claudius Pflug

"Das große Promi-Backen" steigerte sich in Sat.1 zum Finale einen Staffel-Bestwert und erreichte insgesamt sogar so viele Zuschauer wie nie. Am Vorabend musste "Big Brother" in Konkurrenz zur Merkel-Rede einen neuen Tiefstwert einstecken



19.03.2020 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 19.03.2020 - 09:38 Uhr

In Sat.1 ging am Mittwochabend die mittlerweile vierte Staffel des "Großen Promi-Backens" mit erfreulichen Quoten zu Ende: Der Marktanteil legte bei den 14- bis 49-Jährigen auf 10,7 Prozent zu und markierte damit zum Abschied noch einen neuen Staffel-Bestwert, weit über dem normalen Senderniveau. Insgesamt sahen sogar so viele Zuschauer zu wie noch nie in der Geschichte des Formats: 2,46 Millionen Zuschauer wurden gezählt, ein massiver Anstieg um 600.000 im Vergleich zur vergangenen Woche. Hier kam der Sendung aber auch der insgesamt derzeit erhöhte TV-Konsum zugute. Im Schnitt erreichten die sechs Folgen in diesem Jahr 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war zwar minimal weniger als im Vorjahr, der sonstige Senderschnitt wurde damit aber trotzdem um gut zwei Prozentpunkte übertroffen.

Der Versuch, die Zuschauer auch nach dem "Promi-Backen" mit dem "Nachschlag" dran zu halten, wollte allerdings auch in dieser Woche wieder nicht so recht klappen. 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren, gerade auch angesichts des starken Vorlaufs, ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. 930.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die nächtliche "Promibacken"-Wiederholung kam ab Mitternacht dann übrigens sogar auf nur 4,4 Prozent Marktanteil.

Unterboten wurde das noch von den Vorabend-Quoten: Dort fiel "Big Brother" auf einen neuen Tiefstwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur noch 3,9 Prozent - allerdings lief diesmal auf diversen anderen Sendern auch die Merkel-Ansprache zur Corona-Krise zur gleichen Zeit. 850.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, etwa eine viertel Million weniger als noch am Tag zuvor, als sogar ein Reichweiten-Bestwert aufgestellt werden konnte. Zuvor kam auch "Auf Streife - Die Spezialisten" schon nur auf miserable 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Ausnahme-Situation am Vorabend traf natürlich auch andere Sender. So kam etwa "Galileo" bei ProSieben nicht über 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, auch "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" lief bei RTL mit 13,9 Prozent Marktanteil ungewöhnlich schwach. Bei ProSieben setzten sich die Probleme in der Primetime fort: Der Film "Transformers - Die Rache" erreichte 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Starship Troopers: Traitor of Mars" kam danach sogar nur auf 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

