"ARD Extra", "Kontraste", ZDF-Talks und News sehr stark

Die sechs meistgesehenen Sendungen des Donnerstags drehten sich um die Corona-Krise. Im Schlepptau des erneut sehr gefragten "ARD Extra" erreichte "Kontraste" so viele Zuschauer wie nie, Maybrit Illner so viele wie zuletzt 2012



20.03.2020

Die Quoten vom Donnerstag spiegeln die Ausnahme-Situation wider, in der sich die Welt derzeit angesichts der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus befindet. Die sechs meistgesehenen Sendungen des Tages waren allesamt Info-Angebot in Sachen Corona. Die meisten informierten sich wie üblich in der "Tagesschau", 15,5 Millionen waren es um 20 Uhr über alle ausstrahlenden Sender hinweg, auf Das Erste entfielen dabei 7,54 Millionen Zuschauer. Beim inzwischen regelmäßigen "ARD Extra" um 20:15 Uhr waren im Ersten sogar 8,29 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag bei 22,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren "Tagesschau" und "ARD Extra" die meistgesehenen Sendungen des Tages, die Marktanteile im Ersten lagen bei 22,2 und 19,1 Prozent.

Als sehr gute Entscheidung erwies es sich auch, das Magazin "Kontraste" - ebenfalls ganz auf Corona-Themen eingestellt - nicht wie üblich erst nach dem Film, sondern direkt im Anschluss ans "ARD Extra" um 20:35 Uhr zu zeigen. Dort erreichte die Sendung 6,77 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 19,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Üblicherweise rangiert die Reichweite des Formats bei etwas weniger als zweieinhalb Millionen Zuschauern. Die "Tagesthemen" am späteren Abend waren mit 3,8 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls weit überdurchschnittlich gefragt.

Die Plätze 3 bis 6 in den Quotencharts belegen dann die aktuellen ZDF-Sendungen: "heute" zählte um 19 Uhr im ZDF 6,17 Millionen Zuschauer, das "heute-journal" kam gegen 22 Uhr auf 5,21 Millionen Zuschauer, das "ZDFspezial" am Vorabend erreichte 5,19 Millionen Zuschauer. Bemerkenswert aber auch die Reichweite des Corona-Talks von Maybrit Illner: 3,86 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet - eine höhere Reichweite hatte der ZDF-Talk zuletzt 2012 mit einer Sonderausgabe zum Wulff-Rücktritt. Die Sendung war mit 19,4 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum überaus gefragt, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,3 Prozent Marktanteil gut aus. Markus Lanz steigerte die Marktanteile im Anschluss sogar noch weiter auf 21,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,24 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Das hohe Informationsbedürfnis machte sich auch bei den Privaten bemerkbar. "RTL aktuell" erreichte 4,28 Millionen Zuschauer und erreichte insbesondere beim jüngeren Publikum sehr gute 20,0 Prozent Marktanteil. Überdurchschnittlich erfolgreich waren auch die - erneut verlängerten - "Sat.1 Nachrichten", die diesmal 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. 1,86 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Das kurze Corona-Spezial von "Bild", das Sat.1 immer direkt vor seinen Nachrichten zeigt, hatte 1,06 Millionen Zuschauer - auch das war zumindest schon mehr als "Big Brother", das sich davor mit 890.000 Zuschauern zufrieden geben musste und bei den 14- bis 49-Jährigen nur 5,0 Prozent Marktanteil erreichte. Und auch die Nachrichtensender bleiben stark gefragt: ntv erreichte Tagesmarktanteile von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Welt lag ein Stück dahinter, 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber ebenfalls überdurchschnittlich gute Werte.

