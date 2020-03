"heute show" mit so vielen Zuschauern wie nie zuvor

© Screenshot ZDF

Die Menschen sollen in der Corona-Krise zu Hause bleiben, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Davon profitieren auch einige TV-Formate, die steigende Zuschauerzahlen zu verzeichnen haben. Für die "heute show" lief es nun so gut wie nie zuvor.



21.03.2020 - 08:50 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2020 - 08:50 Uhr

Oliver Welke hat am Freitag mit seiner "heute show" eine neue Bestmarke aufgestellt. 5,06 Millionen Menschen sahen sich die Sendung am späten Abend im ZDF an, mehr waren es im Verlauf der vergangenen elf Jahre noch nie. Der bisherige Bestwert, aufgestellt im September 2017, ist um mehr als 300.000 Zuschauer übertroffen worden. 18,4 Prozent Marktanteil standen am Freitag für das Format auf der Uhr und auch beim jungen Publikum lief es gewohnt stark. 1,37 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 16,2 Prozent Marktanteil. Besser lief es hier zuletzt im September 2018.

Zuschauer-Trend: heute-show



Das meistgesehene ZDF-Format war am Freitag aber nicht die "heute show" und auch keine Nachrichtensendung. "Der Alte" erreichte in der Primetime 6,25 Millionen Zuschauer, auch das ist die höchste Reichweite, die die Reihe seit vielen Jahren eingefahren hat. 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurden gemessen. "Letzte Spur Berlin" kam im Anschluss noch auf 5,04 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent.





Ansonsten sind Nachrichten auch am Freitag sehr gefragt gewesen: Die reguläre "heute"-Ausgabe erreichte beispielsweise 5,95 Millionen Zuschauer, mit insgesamt 19,8 und beim jungen Publikum 10,5 Prozent Marktanteil lief es sehr gut. Und auch ein "ZDFspezial" zum Coronavirus sahen sich im Anschluss noch fast fünf Millionen Menschen an. Am erfolgreichsten war am Freitag aber die "Tagesschau", die es im Ersten auf 6,86 Millionen Zuschauer brachte. Mit allen Ausstrahlungen in den Dritten sahen fast 15 Millionen Menschen zu. Die Ausgabe im Ersten erreichte zudem 2,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen und holte sich auch in dieser Altersgruppe den Tagessieg, 19,7 Prozent Marktanteil wurden bei den Jüngeren gemessen.

Das anschließende "ARD Extra" zur Corona-Krise hielt noch 6,48 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, 1,91 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Sowohl insgesamt (17,2 Prozent) als auch beim jungen Publikum (17,5 Prozent) lief es damit sehr gut. Das Informationsbedürfnis der Zuschauer ist also weiter extrem hoch, das zeigt sich auch nach wie vor an der Stärke der Nachrichtensender. So landete ntv auch am Freitag bei einem sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent, Welt kam ebenfalls auf sehr zufriedenstellende 2,2 Prozent.

Teilen