Asterix und "High School Musical" sorgen für gute Quoten

Sowohl Super RTL als auch der Disney Channel haben am Freitag zur besten Sendezeit gute Quoten eingefahren, Asterix und "High School Musical" machten es möglich. Auch für die Anime-Schiene bei ProSieben Maxx sah es besser aus als in den vergangenen Wochen.



21.03.2020 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2020 - 09:46 Uhr

Seit einigen Wochen strahlt Super RTL am Freitagabend Asterix-Filme aus und fährt damit regelmäßig gute Quoten ein. So war es auch in dieser Woche: "Asterix und die Wikinger" unterhielt zur besten Sendezeit 1,14 Millionen Zuschauer, damit lag der Kindersender noch vor Kabel Eins und Vox. 3,1 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar noch etwas bessere 3,8 Prozent. Keine Frage: Die Asterix-Filme finden auch weiterhin ihr Publikum.

Aber auch beim Disney Channel kann man zufrieden sein, dort lief am Freitag ab 20:15 Uhr der Film "High School Musical". Den sahen sich immerhin 450.000 Menschen an, 240.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag so bei sehr guten 2,3 Prozent. Am Vorabend kam die erste Folge der "High School Musical"-Serie, die man als eine Art Vorgeschmack auf Disney+ auch im Free-TV zeigte, auf 310.000 Gesamtzuschauer und 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Als der Disney Channel die Folge im Anschluss an den Film noch einmal wiederholte, waren nur 1,0 Prozent drin. "High School Musical 2" steigerte sich am späten Abend dann wieder auf 1,6 Prozent in der Zielgruppe.

Nicht so wirklich in Gang gekommen ist in den vergangenen Wochen und Monaten die Anime-Schiene bei ProSieben Maxx. Im Schnitt erreichte etwa der Film um 20:15 Uhr nur gerade so 1,0 Prozent Marktanteil. "Attack on Titan Movie 2: Flügel der Freiheit" erreichte nun immerhin 1,3 Prozent und auch die Reichweite von 170.000 liegt recht deutlich über dem, was die Filme zuletzt so geholt haben. "Mirai Nikki" steigerte sich danach noch auf bis zu 1,6 Prozent. Dennoch kam ProSieben Maxx am Freitag nicht über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,2 Prozent hinaus. Im Vergleich dazu holten Super RTL (2,3 Prozent) und der Disney Channel (1,7 Prozent) weitaus bessere Werte.

