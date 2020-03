Grünwald-Duell: RTLzwei fällt weit hinter Tele 5 zurück

© 2017 Fox Broadcasting

RTLzwei hat mit "Prison Break" in der Primetime nur wenige Zuschauer erreicht und fiel damit noch hinter die Grünwalder Kollegen von Tele 5 zurück. Auch für Sat.1 gab es am Samstag nur wenig zu holen - wäre da nicht Harry Potter gewesen.



22.03.2020 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 22.03.2020 - 09:25 Uhr

RTLzwei hat einen ziemlich miserablen Tag erwischt. Auf gerade mal 3,5 Prozent belief sich der durchschnittliche Marktanteil am Samstag. Zum Vergleich: Der Nachrichtensender Welt erreichte als größter der kleinen Sender 2,9 Prozent und war damit in Schlagdistanz. Für RTLzwei sah es insbesondere in der Primetime ziemlich enttäuschend aus: Dort kramte man noch einmal die "Prison Break"-Fortsetzung hervor, die schon vor knapp drei Jahren auf überschaubares Interesse stieß. Das war diesmal nicht anders: 390.000 Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei.





Knapp eine Stunde später wurden nur noch 340.000 Zuschauer gezählt, zeitweise lag der Marktanteil bei gerade mal 1,9 Prozent. Damit fiel RTLzwei am Abend noch hinter Tele 5 zurück. Die Grünwalder Kollegen drehten nämlich mit "Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee" mächtig auf und brachten es zur besten Sendezeit auf 680.000 Trash-begeisterte Zuschauer. Zwei weitere "Anacondas"-Teile waren anschließend ebenfalls gefragt.

Einen schwachen Tag erwischte aber auch Sat.1, das im Schnitt nur 6,9 Prozent in der Zielgruppe schaffte - dass es nicht noch schlimmer lief, hat der Sender einzig Harry Potter zu verdanken. In der Primetime verzeichnete die x-te Wiederholung von "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" nämlich überzeugende 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 1,91 Millionen Zuschauern.

Tagsüber gab's für den Sender dagegen fast gar nichts zu holen. Die Probleme begannen bereits am Vormittag, als der "Biggest Loser"-Aufguss gerade mal 350.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und einen Marktanteil von 3,2 Prozent erzielte. "Das große Promibacken" steigerte sich danach zwar auf 6,6 Prozent, doch "Auf Streife - Die Spezialisten" fiel anschließend zeitweise wieder auf weniger als vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

"Grenzenlos - Die Welt entdecken" konnte am Vorabend zudem überhaupt nichts reißen und markierte mit gerade mal 2,7 Prozent den Tiefpunkt. Zum Vergleich: "Die Pferdeprofis" erzielten bei Vox 9,1 Prozent, nachdem hundkatzemaus" im Vorfeld mit 11,1 Prozent sogar so erfolgreich war wie seit November nicht mehr. Auch "Galileo" und das RTL-Magazin "Life" lagen mit Marktanteilen von 9,9 und 10,0 Prozent weit vor Sat.1.

Teilen