ARD & ZDF überzeugen mit Nachrichten und Zerstreuung

© WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Mit ihren Nachrichten und Sondersendungen waren ARD und ZDF am Mittwoch wieder stark gefragt. Beide Sender punkteten aber auch mit Ablenkung von der Corona-Krise, allen voran der letzte Teil von "Unsere wunderbaren Jahre".



26.03.2020 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 26.03.2020 - 09:14 Uhr

Erst die Nachrichten, dann die Zerstreuung: So lässt sich das Erfolgsrezept vom Mittwochabend gut beschreiben. Mit 8,13 Millionen Zuschauern alleine im Ersten war die "Tagesschau" auch diesmal wieder bei Jung und Alt die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages, gefolgt vom "ARD extra", für das im Anschluss noch 7,54 Millionen dran blieben. Der Marktanteil des Specials lag bei starken 20,4 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 15,6 Prozent überzeugend aus.

Überaus erfolgreich ging im weiteren Verlauf des Abends schließlich der Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre" zu Ende, für den sich noch einmal 5,91 Millionen Zuschauer begeistern konnten. Das waren zwar 900.000 weniger als am vergangenen Wochenende, aber ähnlich viele wie beim Auftakt am vorigen Mittwoch. Der Marktanteil belief sich auf starke 17,4 Prozent und machte Das Erste somit auch nach "ARD extra" noch zum Spitzenreiter beim Gesamtpublikum. Am Vorabend fuhr zudem "Wer weiß denn sowas?" mit 4,32 Millionen Zuschauern die beste Reichweite seit über zwei Jahren ein.

Das ZDF konnte derweil in der Primetime mit seinem Spielfilm "Das Gesetz sind wir" mithalten: 5,30 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 15,4 Prozent können sich ebenfalls sehen lassen. Die meisten Zuschauer lockten jedoch die "heute"-Nachrichten vor den Fernseher: Mit 6,07 Millionen Zuschauern erzielte die 19-Uhr-Sendung einen starken Marktanteil von 20,8 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 11,0 Prozent überzeugend aus. Das "ZDFspezial" kam anschließend noch auf 4,57 Millionen Zuschauer.

Ebenfalls erfolgreich war das ZDF später mit dem "heute-journal", das noch 4,81 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt, ehe beim "Auslandsjournal Spezial" schließlich 3,34 Millionen Zuschauer gezählt wurden. Meistgesehene Sendung eines Privatsenders war indes "RTL aktuell", das mit 1,58 Millionen 14- bis 49-Jährigen stolze 22,9 Prozent Marktanteil erzielte. Auch insgesamt lief es mit 4,62 Millionen Zuschauern sehr gut.

Teilen