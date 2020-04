Antenne Bayern verliert stark, Bayern 1 wächst weiter

© Antenne Bayern

Nach dem Relaunch unter dem neuen Chef Felix Kovac brachen die Hörerzahlen von Antenne Bayern laut Audio-MA massiv ein, doch auch zahlreiche andere große Sender wie 1Live, NDR 2, Radio NRW oder Antenne Niedersachsen verloren stark. Bayern 1 legte hingegen zu



01.04.2020 - 12:11 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2020 - 12:11 Uhr

Zunächst mal eines vorweg: Auswirkungen der Corona-Krise auf das Audio-Nutzungsverhalten der Deutschen lassen sich aus den Zahlen dieser Audio-MA nicht herauslesen, da die zugrunde liegenden Befragungen bereits im Dezember abgeschlossen waren. Einiges deutet darauf hin, dass in der Krise die Audio-Branche wie viele Medien stärker genutzt werden. Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio der agma dazu: "Seit Beginn der Corona-Krise erreichen uns zahlreiche Meldungen aus den Reihen unserer Mitglieder sowie unabhängige Marktumfragen, die dem Medium Radio/Audio derzeit einen außerordentlichen Boom in der Nutzung bescheinigen. Einzelne Mitglieder berichten aktuell, etwa auf Basis ihrer Livestreams, von bis zu 90 Prozent Steigerung."

Die nun vorliegenden Zahlen bescheinigen der Radio-Branche fürs vergangene Jahr aber erstmal in Summe eine stabil hohe Nutzung. 93,4 Prozent geben an, in einem 4-Wochen-Zeitraum klasssisches Radio zu hören (der sogenannte "Weiteste Hörerkreis"), die Verweildauer blieb mit enorm hohen 256 Minuten ebenfalls fast konstant. Doch zwischen den einzelnen Sendern ist es zu massiven Verschiebungen gekommen - und bei rund 60 Prozent der Sender fallen die Zahlen diesmal negativ aus. Unter den größten Radiosendern hat Antenne Bayern extrem stark verloren. Die Zahl der Hörer (die für die Werbewirtschaft bedeutende Zahl ist hier die Durchschnitts-Stunde Mo-Fr zwischen 6 und 18 Uhr) sackte dort um 13,4 Prozent oder fast 140.000 auf nun 896.000 ab. Das sind gar keine guten Antritts-Zahlen für den neuen Senderchef Felix Kovac, der dem Sender im Herbst einen umfassenden Relaunch verordnet hat. Immerhin: Der Ableger "Rock Antenne" konnte seine Hörerzahl um 4,5 Prozent ausbauen.

Glück im Unglück für Antenne Bayern: Konkurrent Bayern 3 konnte von dem deutlichen Rückgang gar nicht profitieren, dort ging die Hörerzahl ebenfalls spürbar um 6,6 Prozent zurück. Durch die herben Verluste von Antenne Bayern schrumpfte der Club der Hörer-Millionäre auf vier Mitglieder. Aus diesem erlesenen Kreis zulegen konnte einzig Bayern 1 (+3,4 Prozent), während es Radio NRW mit -7,5 Prozent und ebenfalls einem Rückgang um deutlich über 100.000 Hörer, und WDR 2 mit einem Minus von 6,6 Prozent ebenfalls schwer erwischt hat. Und noch eine schlechte Nachricht für den WDR: Die andere werbetragende Welle 1Live verlor sogar 8,3 Prozent ihrer Hörer in der Durchschnittsstunde, übrig waren noch 784.000. Verluste in ähnlichen Größenordnungen erlitten auch NDR 2, SWR 4 BW, und hr3. "Antenne Niedersachsen" kam sogar fast jeder fünfte Hörer abhanden.

Die 20 meistgehörten Radiosender in Deutschland laut Audio-MA 2020/I (Hörer ab 14 Jahre pro Stunde, Mo-Fr 6-18 Uhr):

Hörer in Tsd.

ma 2020/I Hörer in Tsd.

ma 2019/II

Veränderung

in Prozent

Radio NRW

1.475 1.594 - 7,5 %

Bayern 1

1.141 1.103

+ 3,4 %

SWR 3

1.026 1.033

- 0,7 %

WDR 2

1.020 1.092 - 6,6 %

Antenne Bayern

896 1.035

- 13,4 %

Bayern 3

814 868

- 6,2 %

1Live 784 855

- 8,3 %

NDR 2

750 807 - 7,1 %

radio ffn

462 461

+ 0,2 %

Hit-Radio FFH

458 474

- 3,4 % SWR 4 BW

415 454 - 8,6 % SWR 1 BW

408

407

+ 0,2 % MDR Sachsen

392

366

+ 7,1 % hr3

326

358

- 8,9 % MDR Jump

308 299

+ 3,0 % Radio BOB!

307 233

+ 31,8 %

R.SH

296 280

+ 5,7 % Antenne Niedersachsen

281

346

- 18,8 % hr4 259 194

+33,5 % Radio Hamburg

241 251 - 4,0 %



Quelle: AG.MA, ausschließlich Werbeträger



Bei so vielen Verlierern muss es natürlich auch große Gewinner geben. In der Top 20-Liste stechen da vor allem der hessische Sender Radio BOB! aus dem Hause Regiocast heraus, dessen Reichweite um 31,8 Prozent anzog. Und mit hr4 kommt auch noch der zweite große Gewinner aus Hessen, hier betrug das Plus sogar 33,5 Prozent. Bei hr4 hatte in der vorangegangenen Erhebung allerdings auch zu den größeren Verlierern gezählt, hier zeigt sich ein Stück weit also auch eine Gegenbewegung. Radio BOB! legt nun hingegen zum wiederholten Male deutlich zu. (Korrektur-Hinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass Radio BOB! beim letzten Mal unter den Verlierern war. Tatsächlich betrug auch da das Plus schon über 17 Prozent.) Stark im Aufwind war unterdessen auch das Kinderradio "Radio TEDDY", das seine Hörerzahl um über ein Viertel steigern konnte, die höchsten prozentualen Gewinne verzeichneten die beiden Sender baden.fm und Schwarzwaldradio aus dem Südwesten.

Die größten Gewinner (in Prozent):

Hörer in Tsd.

ma 2020/I Hörer in Tsd.

ma 2019/II

Veränderung



baden.fm

23

17

+ 35,3 % Schwarzwaldradio 27 20

+ 35,0 %

hr4

259 194 + 33,5 %

Radio BOB!

307

233

+ 31,8 % Radio TEDDY

72

57

+ 26,3 %

Hamburg Zwei

34 27

+ 25,9 %

Bremen Eins

143 116

+ 23,3 %

Energy Stuttgart

61

51

+ 19,6 %

RTL Radio

156

136

+ 14,7 %

Radio Schlagerparadies

145

128

+ 13,3 %



Quelle: AG.MA, Angaben ohne Gewähr

Der größte Verlierer kommt aus prozentualer Sicht diesmal aus Berlin und hört auf den Namen "Kiss FM", das mehr als ein Viertel der Hörer einbüßte. Jeden fünften Hörer büßte das BR-Programm Bayern 2 ein - das derzeit übrigens gar nicht mehr eigenständig existiert, sondern wegen Personalmangel vorübergehend mit B5 aktuell zusammengelegt wurde. Auch B5 aktuell gehört mit einem Hörer-Minus von 12,0 Prozent zu den größeren Verlierern dieser Audio-MA.

Die größten Verlierer (in Prozent):

Hörer in Tsd.

ma 2020/I Hörer in Tsd.

ma 2019/II

Veränderung

in Tsd.

98.8 KISS FM

43

60

- 28,3 %

Das neue Radio Seefunk

38

50

- 24,0 %

95.5 Charivari

45

58

- 22,4 %

Die neue 107.7

63

79

- 20,3 %

Bayern 2

142

178

- 20,2 %

Radio Potsdam

4

5

- 20,0 %

Bremen Next

33

41

- 19,5 %

Radio Salü

58

72

- 19,4 %

Landeswelle Thüringen

55

68

- 19,1 %

Antenne Niedersachsen

281

346

- 18,8 %



Quelle: AG.MA, Angaben ohne Gewähr

Bei der letzten Ausweisung berichteten wir an dieser Stelle noch über das Nischendasein, das DAB+ noch fristet. Doch ein Aufwärtstrend ist unverkennbar. Inzwischen geben 15 Prozent an, DAB+ zu nutzen, im vergangenen Jahr waren es noch 11,6 Prozent. Auch die Nutzung von Online-Audio zog erneut an und lag nun bei 21,3 Prozent.

Auf den folgenden Seiten: Ein Blick in die einzelnen Bundesländer

Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite, nicht wie auf dieser Seite die Hörer pro Durchschnittsstunde.

