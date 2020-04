RTLzwei: Hobby-Richter verhalten, Corono-Doku punktet

© RTLzwei

Das neue Format "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" legte bei RTLzwei einen verhaltenen Einstand hin, dafür wollten viele wissen, wie RTLzwei-Stars in der Corona-Krise leben. Frank Rosin sortierte sich dahinter ein.



03.04.2020

Das Volk hat gesprochen - doch sein Urteil über die neue RTLzwei-Show "Im Namen des Volkes" fällt noch nicht ganz eindeutig aus. Die erste Folge kam am Donnerstag auf einen verhaltenen Marktanteil von 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, lag aber zumindest in der Nähe des Senderschnitts, hat also durchaus noch Potential. 680.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, beim Gesamtpublikum wurden 1,9 Prozent Marktanteil erzielt. Besser lief im Anschluss "Corona-Zeit - Wie RTLzwei-Stars jetzt leben". Dafür interessierten sich 800.000 Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf erfreuliche 6,2 Prozent an. Am späten Abend ging's für eine Wiederholung von "Extrem sauber" dann sogar auf 7,4 Prozent nach oben.

RTLzwei lag am Donnerstagabend in der Zielgruppe damit vor Kabel Eins, wo wieder Frank Rosin versuchte, Restaurants unter die Arme zu greifen. Im Vergleich zur sehr schwachen Vorwoche zog der Marktanteil aber zumindest wieder um 1,2 Prozentpunkte auf nun 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. 1,16 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Das "K1 Magazin" verfolgten im Anschluss noch 830.000 Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,3 Prozent.

Ein starker Abend war's unterdessen für Super RTL, wo "CSI: Miami" mit sehr guten 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend startete und sich im Lauf des Abends mit weiteren Folgen steigerte. Nach 23 Uhr wurden stolze 5,1 Prozent erreicht. Der Disney Channel schlug sich mit dem Film "Willow" ebenfalls gut und erreichte 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit einem Film punkten konnte auch Tele 5: "Flug durch die Hölle" erreichte um 20:15 Uhr insgesamt 600.000 Zuschauer, was starken 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, bei "Die verwegenen Sieben" stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum im Anschluss sogar noch auf 2,1 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Flug durch die Hölle" mit 1,4 Prozent Marktanteil ebenfalls gut an.

