Sat.1: Crime-Serien tun sich zum Start noch schwer

Sat.1 ist am Montag ganz schwach unterwegs gewesen, das ist unter anderem auf "Big Brother" zurückzuführen, das am Vorabend und in der Primetime schlecht lief. Aber auch die neuen Crime-Serien "Richter und Sindera" und "Grünberg und Kuhnt" taten sich zum Auftakt schwer.



07.04.2020 - 08:49 Uhr von Timo Niemeier 07.04.2020 - 08:49 Uhr

Eigentlich wollte Sat.1 seine beiden neuen Crime-Serien "Richter und Sindera" und "Grünberg und Kuhnt" bereits vor zwei Wochen an den Start bringen. Das Coronavirus machte diese Pläne allerdings zunichte. Die Folgen waren zwar schon fertig produziert und hätten ohne Probleme gesendet werden können, Sat.1 nahm aber lieber kurzerhand Luke Mockridge mit einer täglichen Corona-Sendung ins Programm. Die erzielte in den letzten zwei Wochen durchschnittlich 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Unterföhring dürfte man nun die berechtigte Hoffnung haben, dass es die Crime-Serien besser machen.

Vor allem "Richter und Sindera" lag um 18 Uhr über diesem Wert. 750.000 Menschen sahen sich die neue Serie an, das entsprach 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die neue Serie war damit zwar erfolgreicher als "Luke, allein zuhaus", lag aber dennoch unter dem Senderschnitt von Sat.1. Viel größere Probleme gemacht hat aber im Anschluss "Grünberg und Kuhnt", das nur 3,8 Prozent Marktanteil erzielte, lediglich 670.000 Menschen sahen zu. Zusammengenommen sind die Probleme für Sat.1 zwischen 18 und 19 Uhr also weiterhin recht groß.

Und auch der Rest des Abends verlief alles andere als rund. Die Tageszusammenfassung von "Big Brother" erreichte im Anschluss an die beiden Serien nur 5,4 Prozent, für die Liveshow in der Primetime waren 6,1 Prozent drin. 1,24 Millionen Zuschauern hatte das Format ab 20:15 Uhr. "Akte" verlor später mehr als die Hälfte dieser Reichweite, das ließ auch den Marktanteil auf 3,8 Prozent purzeln.





In Summe erreichte Sat.1 am Montag so nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent - damit schaffte man es auf Rang fünf in den Tagescharts, neben ProSieben und RTL waren auch das ZDF und Das Erste erfolgreich. Um ein Haar hätte man sich auch Kabel Eins (6,4 Prozent) geschlagen geben müssen. Dort lief es für den Film "True Lies" in der Primetime mit 7,6 Prozent ziemlich gut, 1,64 Millionen Zuschauer sahen zu. Und auch mit "Codename Nina" lag der Sender am späten Abend noch weit vor Sat.1, mit diesem Film waren 7,5 Prozent drin.

