Serien im Ersten weiter stark, Talk-Schiene macht Probleme

Das Erste hat am Dienstag dank Nachrichten und Serien mal wieder die Muskeln spielen lassen. Am späten Abend machte dann aber die Talk-Schiene erneut Probleme, auch wenn es so gut lief wie schon lange nicht mehr.



15.04.2020 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 09:18 Uhr

Die "Tagesschau" ist am Dienstag die meistgesehene Sendung des Tages gewesen, 6,73 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Ersten so starke 19,6 Prozent Marktanteil. Und auch das "ARD Extra" zur Corona-Krise im Anschluss war mit 6,44 Millionen Zuschauern und 18,1 Prozent sehr gefragt. Mit seinen Serien lag Das Erste schließlich auch am Abend weit vor der Konkurrenz. "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" profitieren nach wie vor davon, dass die Menschen wegen Corona zu Hause bleiben.

So schalteten in dieser Woche wieder 5,48 Millionen Menschen bei "Um Himmels Willen" ein. Und auch "In aller Freundschaft" lag mit einer Reichweite von 5,26 Millionen deutlich über der 5-Millionen-Marke. 15,3 und 15,5 Prozent Marktanteil sind für die beiden ARD-Serien sehr gute Werte. Da ist es dann auch verschmerzbar, dass bei den jungen Zuschauern nur etwas mehr als fünf Prozent drin waren.

Auch "Report Mainz" und die "Tagesthemen" erzielten im Anschluss an die Serien noch gute Werte, 12,0 und 12,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Nach 23 Uhr sanken die Quoten dann aber unter den Senderschnitt. Der "Kölner Treff" unterhielt 1,35 Millionen Menschen, damit waren für Das Erste 9,8 Prozent Marktanteil drin. Die Talk-Schiene am späten Dienstagabend erzielte damit zwar die höchste Reichweite seit der Auftakt-Sendung im September 2019, von einem Erfolg ist man aber noch immer weit entfernt.

Im ZDF waren am Dienstag die "heute"-Nachrichten die meistgesehene Sendung. 5,51 Millionen Zuschauer sorgten hier für 20,4 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Primetime mussten die Mainzer kleinere Brötchen backen: "ZDFzeit: Ein Leben für die Krone" erreichte 3,29 Millionen Menschen, damit waren nur 9,2 Prozent drin. Weil man aber tagsüber erneut durchweg stark unterwegs war, lag man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,5 Prozent aber noch immer vor dem Ersten, das auf 11,8 Prozent kam.

