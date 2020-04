Neuer RTL-Nachmittag schwächelt zum Wochenstart

© TVNOW / Markus Hertrich

Die neuen RTL-Nachmittagsformate lagen allesamt unter dem Senderschnitt, vor allem Marco Schreyl und Steffen Henssler machen Probleme. Schwierigkeiten hatte auch Sat.1, dort brannte es am Vorabend sowie in der Primetime.



15.04.2020 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 09:41 Uhr

Wegen des Ostermontags sind die Sender erst am Dienstag zu ihrem regulären Programm zurückgekehrt. Die neuen RTL-Formate hatten dabei so einige Probleme: "Kitsch oder Kasse" blieb bei 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, war damit aber noch das kleinste Sorgenkind. "Marco Schreyl" rutschte im Anschluss auf 5,3 Prozent ab. Erst Ende der vergangenen Woche fiel die Talkshow auf einen neuen Tiefstwert, dieser liegt nun bei 4,2 Prozent.

Aber auch "Hensslers Countdown" machte seine Sache am Dienstag mit 5,3 Prozent nicht sonderlich gut. Die Kochshow stellte damit ihren bisherigen Minus-Rekord ein, der ebenfalls in der vergangenen Woche aufgestellt wurde. Der Trend ist derzeit also kein Freund der neuen RTL-Formate. Am Dienstag taten sich aber auch schon die "Superhändler" mit nur 9,1 Prozent schwer. Bäume ausreißen konnte Sat.1 am Dienstag nachmittags zwar auch über weite Strecken hinweg nicht, groß wurden die Probleme dann aber am Vorabend. "Richter und Sindera" hielt sich noch bei etwas mehr als einer Million Zuschauern, 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wurden gemessen. "Grünberg und Kuhnt" fiel danach auf 4,7 Prozent und "Big Brother" war mit 4,5 Prozent wie immer ein Totalausfall. Und auch in der Primetime hatte Sat.1 wegen der starken Konkurrenz Probleme: Zwei alte "Navy CIS"-Folgen holten nur 6,5 und 6,8 Prozent Marktanteil und eine neue Episode von "Hawaii Five-0" ging danach mit 6,7 Prozent unter. "Navy CIS" erreichte insgesamt zwar mehr als zwei Millionen Zuschauer, davon waren aber relativ wenige zwischen 14 und 49 Jahren alt. In dieser Altersklasse lagen sogar Kabel Eins und RTLzwei in Schlagdistanz. Bei Kabel Eins war der Film "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" zu 6,0 Prozent gut, "Hartz und herzlich" brachte es bei RTLzwei sogar auf noch etwas bessere 6,2 Prozent.

Teilen