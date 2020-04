"Im Namen des Volkes" fällt weiter, Kiez-Geschichten stark

© RTLzwei

Das Urteil des Publikums über das RTLzwei-Format "Im Namen des Volkes" fällt eindeutig aus: In Woche 3 gab's den nächsten Tiefstwert. Dafür lief "Reeperbahn privat" stark. Vox blickt auf einen guten Film-Abend, RTLplus punktet mit "Vermisst"



17.04.2020 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 17.04.2020 - 09:41 Uhr

Zum dritten Mal stand an diesem Donnerstag bei RTLzwei "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" auf dem Programm - und dieses Urteil fällt aus Quotensicht inzwischen ziemlich eindeutig negativ aus. Nach einem ohnehin schon mageren Start ging's noch deutlich bergab. Die dritte Folge kam nun nicht über einen Marktanteil von 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, das waren nochmal 0,3 Prozentpunkte weniger als in der vergangenen Woche. 640.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Um so bemerkenswerter, dass sich "Reeperbahn privat - Das wahre Leben auf dem Kiez" trotz des schwachen Vorlaufs danach auf 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern konnte - das war über ein Prozentpunkt mehr als noch in der vergangenen Woche. 990.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Vox kann unterdessen auf einen starken Film-Abend zurückblicken: "Sing" kam dort dank 1,6 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Bond-Film "Leben und Sterben Lassen" konnte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Anschluss sogar noch auf 10,2 Prozent steigern. 1,52 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, auch beim Gesamtpublikum sah es mit 8,1 Prozent Marktanteil sehr gut aus. Ein Abend zum Vergessen war es hingegen für Kabel Eins: "Kiss Kiss, Bang Bang" fiel um 20:15 Uhr schon mit nur 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe durch, "Trainspotting - Neue Helden" kam danach sogar nur auf 2,1 Prozent, eine Wiederholung von "Kiss Kiss, Bang Bang" drückte den Marktanteil gegen Mitternacht dann sogar auf 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein Blick auf die Tagesmarktanteile (täglich in unserer Zahlenzentrale) zeigt: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent war RTLplus am Donnerstag beim Gesamtpublikum der größte unter den kleinen Sendern - und lag nur hauchdünn hinter RTLzwei (2,5 Prozent) und Kabel Eins (2,7 Prozent). Zum stets erfolgreichen Gerichtsshow-Lineup im Tagesprogramm gesellte sich hier auch noch "Vermisst" am Abend. Die Vermissten-Suche sprach im Verlauf des Abends bis zu 600.000 Zuschauer an. Der Marktanteil stieg sukzessive von zunächst 1,5 auf zuletzt 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum - und nach Mitternacht ließen dann die "Trovatos" den Gesamt-Marktanteil weiter auf über 5 Prozent steigen. Allerdings spricht "Vermisst" fast nur ältere Zuschauer an. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil bis Mitternacht einstellig - aber RTLplus ist ja erklärtermaßen auch dafür gedacht, ältere Zuschauer zu erreichen.

