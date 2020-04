"Wer weiß denn sowas?" auch mit Wiederholungen eine Bank

© ARD/Morris Mac Matzen

Das Erste kann sich trotz Wiederholungen über weiterhin starke Quoten für "Wer weiß denn sowas?" freuen - auch mit Folgen sind fast 20 Prozent Marktanteil drin. "Die Tierärzte" tun sich im Nachmittagsprogramm dagegen umso schwerer.



18.04.2020 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 18.04.2020 - 09:18 Uhr

Auch wenn dem Ersten inzwischen Corona-bedingt die neuen Folgen von "Wer weiß denn sowas?" ausgegangen sind, fährt der Sender am Vorabend weiter richtig gut. Die Quoten der Wiederholungen unterscheiden sich jedenfalls nicht spürbar von den Normalwerten - im Gegenteil: Am Donnerstag kratzte die Show mit Kai Pflaume sogar an der Marke von 20 Prozent. Und auch einen Tag später war "Wer weiß denn sowas?" nicht allzu weit davon entfernt: 3,20 Millionen Zuschauer entsprachen um 18:00 Uhr einem starken Marktanteil von 19,3 Prozent.

Die Sendung bewegte sich damit auf Augenhöhe mit der ZDF-Krimiserie "SOKO Kitzbühel", die mit 3,23 Millionen Zuschauern auf 18,4 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum lief es für "Wer weiß denn sowas?" zudem ebenfalls glänzend: Hier lag die Show mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent unter anderem vor ProSieben und Sat.1. Das "Quizduell" tat sich danach allerdings schon schwerer und musste sich mit 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. Insgesamt hielt Jörg Pilawa noch 2,56 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Für weiterhin schwache Quoten sorgt jedoch die Dokusoap "Die Tierzärzte - Retter mit Herz", die nun einige Wochen lang auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr zu sehen ist. Zum Abschied erreichte die Sendung 730.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum - und damit sicher nicht das, was man sich bei der ARD erhofft hat. "Die Rosenheim-Cops" ziehen parallel dazu hingegen weiter einsam ihre Kreise an der Spitze und überzeugten am Freitag mit 2,66 Millionen Zuschauern und einem herausragenden Marktanteil von 24,9 Prozent.

Damit lief die Krimi-Wiederholung sogar "Bares für Rares" den Rang ab, das im Vorfeld mit 2,59 Millionen Zuschauern und 23,7 Prozent Marktanteil aber in ähnlichen Sphären unterwegs war. "Sturm der Liebe" schlug sich gegen die Trödelshow mit 1,45 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent Marktanteil allerdings wacker, nachdem "Rote Rosen" zuvor von 1,13 Millionen gesehen wurde. Beide Serien dürften sich - anders als "Wer weiß denn sowas?" - jedoch schwerer tun, wenn demnächst notgedrungen in den Wiederholungs-Modus gewechselt werden muss.

