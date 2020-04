Konkurrenz ohne Chance: "Wilsberg" erklimmt neue Höhen

© ZDF/Thomas Kost

Die ZDF-Krimireihe "Wilsberg" hat einen neuen Rekord eingefahren, fast neun Millionen Menschen sahen sich am Samstag den neuesten Fall an. Auch beim jungen Publikum ließ Georg Wilsberg die meisten Sender hinter sich.



19.04.2020 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 19.04.2020 - 09:45 Uhr

Die Krimis am Samstagabend sind für das ZDF eine sichere Bank. Erst in der letzten Woche kam "Marie Brand" auf mehr als acht Millionen Zuschauer, mit "Wilsberg" waren die Mainzer nun noch erfolgreicher unterwegs. 8,79 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Fall der Reihe an, mehr Zuschauer hatte "Wilsberg" noch nie. Natürlich holte sich der Krimi damit auch den Tagessieg, kein anderes Format hatte auch nur ansatzweise so viele Zuschauer, der Marktanteil lag bei extrem starken 26,3 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum war "Wilsberg" gefragt: 1,04 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren, damit holte das ZDF in dieser Altersgruppe sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es am Samstag in der Primetime nur für die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger besser. Alle anderen Sender konnte das ZDF hinter sich lassen. "Der Kriminalist" unterhielt später zwar nur noch 4,48 Millionen Zuschauer, aber auch damit waren noch gute 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Nicht gut lief es ab 23 Uhr allerdings für die unzähligste Wiederholung von "Mission: Impossible", die nur auf 1,33 Millionen Zuschauer kam, damit waren lediglich 7,3 Prozent Marktanteil drin. Und auch bei den jungen Zuschauern war der Streifen mit 5,6 Prozent kein Erfolg. In der Endabrechnung lag das ZDF mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem weit vor der Konkurrenz.

Und es gibt für das ZDF sogar noch einen weiteren Grund zur Freude: ZDFinfo war am Samstag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,0 Prozent sehr stark unterwegs und lag auf einem Niveau mit ProSieben Maxx. Nicht einmal ZDFneo konnte da mithalten, das sich mit 1,7 Prozent aber ebenfalls nicht verstecken musste. Insgesamt kamen die beiden Sender auf 1,8 Prozent (ZDFneo) und 1,6 Prozent (ZDFinfo). Die ZDF-Senderfamilie war am Samstag also auch in der Breite sehr erfolgreich unterwegs.

