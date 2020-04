"First Dates Hotel" gelingt glänzender Einstand bei Vox

© TVNOW / Bernd Michael-Maurer

Die Kuppelshow "First Dates Hotel" ist erfolgreich gestartet und hat einen zweistelligen Marktanteil nur knapp verpasst. Auch "Prince Charming" war im Windschatten erfolgreich. RTLzwei punkete indes mit "Prominent und obdachlos".



21.04.2020 - 08:42 Uhr von Alexander Krei 21.04.2020 - 08:42 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren hat sich "First Dates" im Vorabendprogramm etabliert, nun wagte Vox mit dem Ableger "First Dates Hotel" den Sprung in die Primetime und wurde vom Publikum dafür belohnt. Mit 900.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Datingshow einen sehr guten Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe und lief damit auf Anhieb besser als gewöhnlich. Gefragter waren in der Primetime nur "Wer wird Millionär?" und das "ARD extra" zur Corona-Krise.

Insgesamt schalteten 1,44 Millionen Zuschauer ein, um die Auftakt-Folge zu sehen. Im Schlepptau funktionierte zudem die schwule Kuppelshow "Prince Charming", die schon seit Monaten beim Streamingdienst TVNow zum Abruf bereitsteht. Ungeachtet dessen sahen ab 22:11 Uhr noch einmal 780.000 Zuschauer die erste Folge, die für grundsolide 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte.

Zufrieden kann man aber auch bei RTLzwei sein, wo mit "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" am Montagabend ebenfalls ein Neustart auf dem Programm stand. Für diesen konnten sich immerhin eine Million Zuschauer begeistern. In der Zielgruppe bewegte sich die Dokusoap mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders. Im Anschluss war auch "Pleite unter Palmen" mit 6,4 Prozent noch recht gefragt.

Gute Nachrichten kommen für RTLzwei zudem vom Vorabend, wo "Köln 50667" um 18:10 Uhr mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen punktete. 520.000 Zuschauer schalteten durchschnittlich ein, ehe "Berlin - Tag & Nacht" auf 820.000 Zuschauer kam. In der Zielgruppe war die Soap mit 8,1 Prozent Marktanteil sogar so gefragt wie seit Monaten nicht mehr.

