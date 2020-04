"Löwen" bleiben auch zum Finale gegen "Masked Singer" blass

© ProSieben/Willi Weber

Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" hat sich mit gewohnten Quoten aus seiner ersten Frühjahrs-Staffel verabschiedet. Geschlagen geben musste man sich erneut "The Masked Singer", das bei ProSieben fast vier Millionen Zuschauer unterhielt.



22.04.2020 - 08:50 Uhr von Timo Niemeier 22.04.2020 - 08:50 Uhr

Auch in dieser Woche hieß der Tagessieger in der Zielgruppe eindeutig "The Masked Singer". 2,46 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu, das entsprach sehr starken 25,9 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite des Halbfinals bei 3,94 Millionen. Sie sahen, wie am Ende das Chamäleon demaskiert wurde - und dabei Didi Hallervorden zum Vorschein kam. Auch beim Gesamtpublikum erzielte die ProSieben-Show übrigens sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil. In der kommenden Woche wird man auf einen Final-Boost hoffen: Im vergangenen Jahr lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei fast 40 Prozent.





Die Rücklichter gezeigt hat ProSieben am Dienstag jedenfalls erneut der "Höhle der Löwen" von Vox, deren erste Frühjahrs-Staffel mit gewohnten Quoten zu Ende ging. In der Zielgruppe wurden zum Staffelfinale 10,6 Prozent Marktanteil gemessen, auf diesem Niveau lag die Show auch in den vergangenen Woche. Nur da, als "The Masked Singer" pausierte, lief es deutlich besser. Insgesamt schalteten 2,20 Millionen Menschen ein - sie alle sahen übrigens Frank Thelen zum letzten Mal, er wird in der kommenden Staffel nicht mehr mit dabei sein.

Marktanteils-Trend: Die Höhle der Löwen





Im Schnitt erreichten die "Löwen" in den vergangenen Wochen 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für sich genommen ist das zwar ein guter Wert - vor allem mit dem Blick auf die starke Konkurrenz durch ProSieben. Normalerweise läuft es für das Format aber deutlich besser. Die letzte Herbst-Staffel erreichte durchschnittlich fast sechs Prozentpunkte mehr. Das Duell mit "The Masked Singer" haben die "Löwen" jedenfalls deutlich verloren. Im Anschluss an die "Höhle der Löwen" kam die "Vertretungslehrerin" Franziska van Almsick nur noch auf 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.





Anders bei ProSieben, wo es auch am späten Abend noch richtig gut lief. Bei "red" blieben noch 2,11 Millionen Menschen dran, in der Zielgruppe führte das zu starken 21,6 Prozent. Das war der beste Wert, den das Magazin in diesem Jahr bislang eingefahren hat. Gut möglich, dass dieser Bestwert aber schon in der kommenden Woche wieder übertroffen wird. ProSieben kam mit seiner starken Performance am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,3 Prozent - das bedeutete natürlich Platz eins unter allen Sendern.

