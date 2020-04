"Das Spiel beginnt!" muss Nachrichten den Vortritt lassen

© ZDF/Frank Hempel

Neben den vielen News-Sendungen in der Primetime lief es für die ZDF-Spielshow "Das Spiel beginnt" noch am besten, ein bisschen mehr wird man sich aber wohl erhofft haben. Die Kerner-Show hatte genau so viele Zuschauer wie die "Blutigen Anfänger" am Vorabend.



23.04.2020 - 09:37 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2020 - 09:37 Uhr

Das ZDF hat erst vor wenigen Tagen mit der Ankündigung überrascht, die Gameshow "Das Spiel beginnt!" nach drei Jahren Pause zurückzuholen. Wegen des Coronavirus hielten die Promi-Familienpaare viel Abstand zueinander - das Setting war also durchaus ungewohnt. Die Zuschauer haben aber offenbar nicht in Massen auf das Comeback des Formats gewartet, 3,63 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem ZDF am Mittwochabend so 11,4 Prozent Marktanteil.

"Das Spiel beginnt!" erreichte damit in der Primetime übrigens ebenso viele Zuschauer wie die Vorabendserie "Blutige Anfänger". Dort entsprachen die 3,63 Millionen Zuschauer allerdings noch etwas besseren 12,0 Prozent. Während die Serie beim jungen Publikum bei 4,1 Prozent hängen blieb, schaffte es die Spielshow hier immerhin auf 7,6 Prozent.

Deutlich hinter sich lassen konnte das ZDF die "Charité"-Wiederholungen im Ersten, die es dort in Summe auf rund 2,78 Millionen Zuschauern brachten. Die ersten beiden Episoden blieben noch im einstelligen Bereich hängen, am späten Abend waren dann immerhin noch 10,6 Prozent drin. Am Vorabend lief es derweil für "Wer weiß denn sowas?" sehr gut - auch hier setzt man derzeit ja bekanntlich auf Wiederholungen. Mit 18,6 Prozent Marktanteil kann man aber sehr zufrieden sein.





Beim Blick auf die fünf meistgesehenen Sendungen des Tages fällt auf, dass sämtliche Plätze von News-Sendungen belegt werden. "Tagesschau" (6,05 Mio), "ARD Extra" (5,25 Mio), "heute" (5,13 Mio), "heute journal" (4,33 Mio) und "RTL Aktuell" (3,69 Mio) hatten allesamt mehr Zuschauer als die "Charité"-Wiederholungen oder auch die neue Ausgabe von "Das Spiel beginnt!".

Ziemlich stark unterwegs war am Mittwoch ZDFneo, das mit "Wilsberg" zunächst 2,74 Millionen Menschen unterhielt. Ein weiterer Fall erreichte danach ebenfalls mehr als zwei Millionen Menschen. Mit 8,6 und 7,9 Prozent beim Gesamtpublikum konnte die Reihe den Senderschnitt von ZDFneo weit übertreffen. ZDFneo erreichte so 4,4 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum und landete unter anderem vor Vox, ProSieben und Kabel Eins.

