"Let's dance" trotz Staffeltief weit vorn, "Luke" erneut gut

© TVNOW / Stefan Gregorowius

"Let's dance" blieb am Freitagabend in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die klare Nummer 1, musste aber ein Staffel-Tief hinnehmen. "Luke! Die Schule und ich" konnte die guten Auftaktquoten weitgehend halten - doch die Kawusi-Show floppte völlig



25.04.2020 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2020 - 09:21 Uhr

Die Anfangsphase dieser Staffel von "Let's dance" war für RTL von Rekorden geprägt, die Marktanteile schossen auf bis zu 26,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben und hielten sich über Wochen klar über der 20-Prozent-Marke. Wenn nun von einem Staffel-Tief die Rede ist, dann gilt es also im Hinterkopf zu behalten, dass man von einem überaus hohen Quotenniveau kommt - und man somit trotz des kleinen Dämpfers diese Woche noch immer sehr erfolgreich und meilenweit vor der Konkurrenz unterwegs war. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag diesmal bei 18,2 Prozent. Insgesamt sahen noch 4,37 Millionen Zuschauer zu, binnen Wochenfrist kamen also rund 110.000 abhanden. Auch damit lag "Let's dance" aber noch über der durchschnittlichen Reichweite der letzten drei Staffeln. Das "Exclusiv Spezial" rundete im Anschluss mit 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den Abend für RTL gut ab.

Im Show-Duell hatte Sat.1 somit erneut keine Chance, kann mit "Luke! Die Schule und ich" aber trotzdem erneut vollauf zufrieden sein. Luke Mockridge konnte die guten Auftaktquoten der vergangenen Woche weitgehend halten und kam auf 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - erheblich mehr als der Sat.1-Senderschnitt. 1,66 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Um so enttäuschender allerdings, dass die "Faisal Kawusi Show" im Anschluss mit nur noch 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert markierte. Gerade mal 680.000 Zuschauer konnte sie am Bildschirm halten.

Mit dem Abend zufrieden sein kann man unterdessen auch bei RTLzwei. Der Film "Ghost Rider" erzielte gute 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 1,06 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Am späteren Abend sahen sogar 1,2 Millionen Zuschauer "Ghost Rider: Spirit of Vengeance". Das ließ den Marktanteil schon beim Gesamtpublikum auf sehr gute 6,6 Prozent steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 9,7 Prozent Marktanteil erzielt. Damit zog RTLzwei am späten Abend im Filmduell an ProSieben vorbei. Dort holte der Spätfilm "Sucker Punch" 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Start in den Abend schlug sich "Jupiter Ascending" mit 9,4 Prozent Marktanteil noch halbwegs solide.

Vox und Kabel Eins konnten mit Serien einmal mehr wenig reißen. Bei Kabel Eins kam "Navy CIS" zunächst auf 3,3 und 4,2 Prozent Marktanteil, "Navy CIS: New Orleans" danach wieder nur auf 3,3 Prozent in der Zielgruppe. "Navy CIS: L.A." ließ den Marktanteil dann sogar noch auf 3,1 Prozent sinken. Bei Vox stieg dank des "Bones"-Marathons die Formkurve im Lauf des Abends immerhin an - ausgehend allerdings von sehr schwachen 4,2 Prozent. Und auch die vierte Folge war mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch immer im roten Bereich.

Teilen