Jauch, Gottschalk & Schöneberger knacken 20-Prozent-Marke

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat erneut Bestmarken aufgestellt. Deutlich mehr als drei Millionen Menschen schalteten ein und der Marktanteil lag erstmals bei mehr als 20 Prozent. "Da kommst du nie drauf" feierte im ZDF einen erfolgreichen Einstand am Samstagabend.



26.04.2020 - 08:52 Uhr von Timo Niemeier 26.04.2020 - 08:52 Uhr

Erst in der vergangenen Wochen haben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger in ihrer RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit etwas mehr als drei Millionen Zuschauern einen neuen Rekord aufgestellt. Dieser ist nun schon wieder Geschichte: Mit 3,31 Millionen lag die Reichweite an diesem Samstag auf einem neuen Rekordniveau - und auch beim jungen Publikum lief es so gut wie nie zuvor. 1,49 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und bescherten RTL so sehr gute 20,1 Prozent Marktanteil.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" lag damit zum ersten Mal in der werberelevanten Zielgruppe bei mehr als 20 Prozent Marktanteil. Weil die Sendung bis nach Mitternacht lief, hatte das natürlich auch große Auswirkungen auf den Tagesmarktanteil von RTL, der am Samstag bei sehr guten 14,8 Prozent lag. "Temptation Island" profitierte vom starken Vorlauf und holte nach der Show ebenfalls noch sehr gute 18,0 Prozent Marktanteil.

Während RTL beim jungen Publikum die stärkste Kraft in der Primetime war, lagen Das Erste und das ZDF insgesamt vorn. "Da kommst du nie drauf" mit Johannes B. Kerner lief erstmals am Samstagabend und machte seine Sache dabei gut: 3,79 Millionen Menschen schalteten die Show an, das war die höchste Zuschauerzahl seit der ersten Staffel im Juli 2017. Dass Kerner recht deutlich vor Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger lag, dürfte auch damit zusammenhängen, dass die ZDF-Show nur bis 22:45 Uhr lief. 12,1 Prozent Marktanteil sind jedenfalls ein solider Marktanteil für die Mainzer. Beim jungen Publikum war "Da kommst du nie drauf" mit 7,2 Prozent kein großer Straßenfeger, aber auch damit kann man beim Sender zufrieden sein.

Beachtlich sind die vergleichsweise guten Reichweiten beim Gesamtpublikum für die beiden Shows auch deshalb, weil Das Erste zur gleichen Zeit mit einem Krimi dominierte. "Die Tote am Meer" erreichte zur besten Sendezeit 7,98 Millionen Zuschauer und holte damit ohne Probleme den Tagessieg, 24,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi sogar erster Verfolger von Jauch, Gottschalk und Schöneberger, 11,7 Prozent Marktanteil waren hier drin. Am späten Abend musste Das Erste kleinere Brötchen backen: "Brokenwood - Mord in Neuseeland" unterhielt nur noch 3,11 Millionen Menschen, der Gesamt-Marktanteil fiel so auf 11,1 Prozent zurück. Durch die starke Primetime lag Das Erste am Samstag allerdings gleichauf mit dem ZDF, beide Sender erreichten einen Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 11,3 Prozent. RTL lauerte dahinter mit 10,7 Prozent.

