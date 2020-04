Tony-Curtis-Klassiker beschert Arte ein Quoten-Hoch

© ARTE

Arte verpasste am Montag gemessen am Geamt-Marktanteil nur knapp den Einzug in die Sender-Top 10. Zu verdanken ist das einem über 60 Jahre alten Film. Kaum Interesse gab's unterdessen an "100% Bundesliga" bei Nitro.



28.04.2020 - 09:53 Uhr von Uwe Mantel 28.04.2020 - 09:53 Uhr

Arte erzielte am Montag einen Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum - genauso viel wie RTLzwei und glatt das Doppelte dessen, was der Sender 2019 im Schnitt erreichte. Zu verdanken ist dieser Höhenflug einem echten Klassiker: Um 20:15 Uhr lief dort der Film "Unternehmen Petticoat" aus dem Jahr 1959 - und lockte stolze 1,68 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 5,2 Prozent steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,3 Prozent Marktanteil erzielt. 790.000 Zuschauer blieben zudem im Anschluss noch bei der Doku "Tony Curtis - Der Kerl aus der Bronx" dran. Die Marktanteile blieben mit 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen damit auch später am Abend weit überdurchschnittlich.

Kaum Interesse bestand unterdessen ähnlich wie in der vergangenen Woche nun auch an der zweiten Corona-Sonderausgabe von "100% Bundesliga" bei Nitro. Diesmal schalteten 130.000 Zuschauer ein und damit sogar noch 30.000 weniger als vor sieben Tagen. Der Marktanteil lag bei nur 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dabei hatte "Alarm für Cobra 11" direkt zuvor noch 670.000 Zuscaheur unterhalten. Die Marktanteile lagen hier noch bei 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - es wäre also leicht gewesen, dieses Quotenniveau mit weiteren Folgen der Serie auch in den späten Abend zu retten.

Auf mittelmäßigem Niveau eingependelt hat sich unterdessen "Sidneys Welt" bei DMAX. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag erneut bei 1,6 Prozent - ein bisschen mehr dürfte man sich letztlich da beim Männersender trotzdem erhofft haben. "Ivan & Zoran - Die Balkan-Car-Connection" ließ den Marktanteil im Anschluss auf 1,9 Prozent steigen, das gleiche Niveau erreichte auch "Classic Remise - Das Haus der Traumautos", "Supercar Blondie" lag bei 1,8 Prozent.

