Kabel Eins und Vox waren stärkste "Topmodel"-Verfolger

Auch an diesem Donnerstag zog "Germany's Next Topmodel" in der Zielgruppe an der Spitze einsam seine Runden, spannend ist aber, wie sich das Feld dahinter sortiert: Vox und Kabel Eins belegen neben dem "ARD extra" die nächsten Primetime-Plätze



01.05.2020 - 09:02 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2020 - 09:02 Uhr

Die 20-Prozent-Marke konnte "Germany's Next Topmodel" zwar anders als in der vergangenen Woche nicht erneut überspringen, Heidi Klum und ihre "Mädchen" blieben aus Quotensicht aber ganz klar das Maß der Dinge: 1,71 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten für einen einmal mehr hervorragenden Marktanteil von 18,4 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt hatten 2,56 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum weit überdurchschnittlichen 7,8 Prozent Marktanteil entsprach. Kleines Manko: "red" wusste im Anschluss diesen Vorlauf nicht so recht zu nutzen und musste sich mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufrieden geben, 1,3 Millionen Zuschauer konnte die Sendung vorm Fernseher halten.

Während der haushohe Tagessieg der "Topmodels" kaum in Frage stand, ist ein Blick aufs Verfolgerfeld spannend. Nach dem üblichen "ARD extra" zur Corona-Lage, das diesmal insgesamt 6,53 Millionen Zuschauer erreichte und bei den 14- bis 49-Jährigen 11,4 Prozent Marktanteil erzielte, findet sich da nämlich dann auch schon Kabel Eins wieder - und zwar noch nicht mal mit dem Primetime-Film, sondern dem zweiten Film des Abends. "Ice Age 2 - Jetzt taut's" erzielte ab 21:50 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen hier 1,52 Millionen Zuschauer zu. Das waren noch 200.000 mehr als bei "Ice Age" um 20:15 Uhr. Auch dieser Film lief für Kabel-Eins-Verhältnisse mit 6,7 Prozent Marktanteil aber bereits gut.

Um diese Zeit musste sich Kabel Eins aber noch Vox deutlich geschlagen geben. Dort kam "Transporter - The Mission" auf gute 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit nicht nur vor "Criminal Minds", das in Sat.1 mit 7,8 Prozent Marktanteil in den Abend startete, ehe nach 21 Uhr mit Wiederholungen der Marktanteil auf unter 6 Prozent rutschte, sondern auch vor RTL, das mit alten "Lehrer"-Folgen gar nichts ausrichten konnte und bei 7,6 und 7,0 Prozent Marktanteil landete.

RTLzwei lag zwar noch dahinter, darf mit seinem Donnerstagabend aber trotzdem ungleich zufriedener sein. "Reeperbahn privat" konnte um 20:15 Uhr mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen. 1,04 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch eine Wiederholung von "Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform" lief im Anschluss mit 7,2 Prozent Marktanteil gut.

