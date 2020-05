"Zürich-Krimi" mit Rekord, Pflaume trotz Wiederholung top

© ARD/Thomas Leidig

Mit über sieben Millionen Zuschauern schwang sich der "Zürich-Krimi" zu einem neuen Bestwert auf und gewann binnen Wochenfrist über eine Million Zuschauer. Am Vorabend zeigte sich: "Wer weiß denn sowas" lässt sich problemlos wiederholen.



01.05.2020 - 09:42 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2020 - 09:42 Uhr

Am Donnerstagabend schnappte sich Das Erste mit dem "Zürich-Krimi" den glasklaren Tagessieg beim Gesamtpublikum: 7,16 Millionen Zuschauer sahen die neueste Folge, das waren 1,1 Millionen mehr als noch in der vergangenen Woche eingeschaltet hatten und bedeuteten einen neuen Rekord für die Reihe. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei herausragenden 21,5 Prozent. Da dürfte sich kaum jemand daran stören, dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,4 Prozent nur mau aussah. Das ZDF lag mit "Ausgerechnet Sylt" deutlich dahinter und kam mit 4,47 Millionen Zuschauern auf 13,4 Prozent Marktanteil.

Zuvor war schon das "ARD extra" mit 6,53 Millionen Zuschauern stark gefragt - und das, obwohl die "Tagesschau" sich im Ersten diesmal mit 4,91 Millionen Zuschauern zufrieden geben musste - das war die geringste Reichweite seit dem 11. März. Damit lag "heute" im ZDF diesmal vor der "Tagesschau" im Ersten: Dort hatten sich am Vorabend nämlich 5,14 Millionen Zuschauer informiert. Im Falle der "Tagesschau" ist das aber natürlich nur die halbe Wahrheit, sie läuft ja auch in den Dritten und bei 3sat und kam so auf insgesamt 12,1 Millionen Zuschauer - was im Vergleich zu den letzten Wochen trotzdem unterdurchschnittlich war.

Wenn man in den Vorabend blickt, dann gab's aber auch fürs Erste noch mehr Grund zur Freude. Dort holte "Wer weiß denn sowas?" mit 3,82 Millionen Zuschauern hervorragende Marktanteile von 19,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die spannendste Erkenntnis der letzten Wochen für die ARD ist aber: Offensichtlich lässt sich das Format problemlos auch wiederholen, ohne allzu große Reichweiten-Einbußen zu verzeichnen. Weil Corona-bedingt derzeit keine neuen Folgen produziert werden können, liefen in den letzten drei Wochen alte Folgen. Im Schnitt sahen diese 3,44 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen mit 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf hervorragendem Niveau. In den besten Wochen dieser Staffel waren zwar sogar über vier Millionen Zuschauer drin, die letzte Woche vor der Wiederholungs-Phase lag im Schnitt aber ebenfalls bei 3,4 Millionen Zuschauern.

