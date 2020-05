"Let's Dance" und "Luke!" punkten auch am Feiertag

© TVNow/Stefan Gregorowius

Mit Filmen wollten RTL und Sat.1 am Feiertag in der Daytime punkten, das ging überwiegend aber nach hinten los. In der Primetime konnte man sich dann wieder auf seine Shows verlassen, wobei "Let’s Dance" das Rennen deutlich für sich entschied.



02.05.2020 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2020 - 09:05 Uhr

Trotz guter Quoten in der Primetime müssen sich RTL (11,2 Prozent) und Sat.1 (6,7 Prozent) mit recht überschaubaren Tagesmarktanteilen am Freitag begnügen. Grund dafür ist die Daytime, in der beide Sender feiertagsbedingt auf Filme setzten. Diese blieben durchweg im einstelligen Bereich hängen, bei RTL kam die Feiertags-Filmprogrammierung in der Spitze auf 7,5 Prozent Marktanteil. Erst "RTL Aktuell" pushte die Quoten am Vorabend nach oben und erreichte 13,2 Prozent. Doch schon danach ging es für "Comeback oder weg?" wieder auf 7,8 Prozent zurück.





Und auch Sat.1 hatte mit seinen Feiertags-Filmen in der Daytime kein Glück und erzielte in der Spitze maximal 6,7 Prozent. Am Vorabend setzte man außerdem auf das reguläre Programm, doch "Big Brother" tat sich wie immer sehr schwer und unterhielt lediglich 730.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das schwachen 4,8 Prozent Marktanteil.

In der Primetime lief es für beide Sender dann spürbar besser. "Luke! Die Schule und ich!" kam auf 1,74 Millionen Zuschauer, etwas mehr als eine Million davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Dort lag der Marktanteil bei guten 10,2 Prozent. Noch deutlich besser lief es für RTL: "Let’s Dance", dieses Mal auch mit einem kleinen Auftritt vom omnipräsenten Oliver Pocher, erreichte 4,62 Millionen Menschen, das waren rund eine Viertelmillion mehr als vor einer Woche. 19,2 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe gemessen, 1,80 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Während das anschließende "Exclusiv"-Spezial noch auf starke 20,5 Prozent kam, tat sich die "Faisal Kawusi Show" in Sat.1 deutlich schwerer und fiel auf enttäuschende 5,8 Prozent zurück.





Gut lief es am 1. Mai in der Primetime übrigens auch für ProSieben, das mit dem Film "Es" auf 12,4 Prozent Marktanteil kam und damit noch vor Sat.1 landete, 1,94 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Auch der Film "Carrie" war danach mit 11,4 Prozent ein Erfolg. In der Daytime war das Programm weitestgehend business as usual - mit Ausnahme von "taff", das man sich sparte. Während "Two and a Half Men" und "The Middle" im deutlich einstelligen Bereich hingen, holte "Big Bang Theory" immerhin am Ende zweistellige Werte. Die "Simpsons" und "Galileo" lagen danach wieder unter zehn Prozent. Trotz der guten Primetime erzielte ProSieben nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent.

