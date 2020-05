Kabel Eins auf Augenhöhe mit Sat.1, Vox schwächelt

© kabel eins

Kabel Eins hat am Feiertag gute Quoten eingefahren, das lag auch an "Ice Age" und Otto. Vox dagegen präsentierte sich schlecht und lag auf einem Niveau mit RTLzwei. Bei den kleineren Sendern punkteten ZDFneo und Sat.1 Gold.



02.05.2020 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2020 - 09:58 Uhr

Während RTL und Sat.1 mit ihren Feiertags-Filmen in der Daytime große Probleme hatten, sah das bei Kabel Eins ganz anders aus, dort lief es fast den ganzen Tag über richtig gut. Schon am Vormittag unterhielt man mit dem Film "Otto - Der Katastrophenfilm" 530.000 Menschen, in der Zielgruppe wurden damit 8,6 Prozent Marktanteil gemessen. "Free Willy" kam danach auf ebenfalls gute 7,4 Prozent. Am Vorabend lagen dann auch die ersten beiden "Ice Age"-Teile deutlich über dem Senderschnitt.

Ein bisschen schade ist es da schon fast, dass ausgerechnet "Das Beste kommt zur Schluss" in der Primetime nur 5,3 Prozent Marktanteil holte. Damit lag der Film zwar noch immer auf Höhe des Senderschnitts, zog den Tagesmarktanteil aber doch ein wenig nach unten. Letztendlich konnte man sich bei Kabel Eins über 6,6 Prozent freuen, Sat.1 war nur 0,1 Prozentpunkte erfolgreicher.

Deutlich hinter Kabel Eins landeten am 1. Mai RTLzwei und Vox, die jeweils auf 5,6 Prozent kamen. Während das für RTLzwei ein Erfolg ist, kann man bei Vox überhaupt nicht zufrieden sein. Vox setzte im Tagesprogramm weitestgehend auf die normalen Sendungen, doch die 6,1 Prozent von "Shopping Queen" waren schon das höchste der Gefühle. In der Primetime versagte dann auch noch ein "Bones"-Marathon. Nach 3,8 Prozent zum Auftakt waren später immerhin noch bis zu 5,5 Prozent drin - aber auch das ist keine Glanzleistung. Stark ist Vox übrigens immer in der Nacht: Bereits von Donnerstag auf Freitag erzielte man mit "Medical Detectives" mehr als 20 Prozent Marktanteil, in der Nacht auf Samstag waren damit bis zu 22,6 Prozent drin.





RTLzwei setzte am 1. Mai in der Daytime auf einen "Trödeltrupp"-Marathon, konnte damit aber nur vereinzelt punkten. Die meisten Ausgaben blieben unter dem Senderschnitt hängen, teilweise waren aber auch bis zu 6,2 Prozent drin. In der Primetime unterhielt man mit "The Da Vinci Code - Sakrileg" 1,51 Millionen Menschen, das entsprach 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Spy Game" hielt sich danach bei noch etwas besseren 7,2 Prozent.

Bei den kleineren Sendern punktete ZDFneo: Mit "American Pie 2" waren insgesamt zwar keine "Wilsberg"-Quoten drin, dafür stimmten die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,5 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen. Beim Gesamtpublikum bescherten die 360.000 Zuschauer dem Sender dagegen nur 1,0 Prozent. Sat.1 Gold zeigte unterdessen den ganzen Tag "Lenßen & Partner", "Niedrig und Kuhnt" und "K11". Nach einem mauen Beginn am Vormittag zogen die Quoten irgendwann an und lagen ab dem Nachmittag kontinuierlich über dem Senderschnitt, bis zu 4,5 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe gemessen. In der Primetime gingen die Werte zunächst wieder zurück, nur um sich nach 23:20 Uhr wieder auf mehr als 2,0 Prozent zu steigern.

