"Bergretter"-Aufguss gefragter als Primetime-Shows

Die drei meistgesehenen Sendungen liefen am Samstag schon vor 20:15 Uhr: Neben "Tagesschau" und "heute" wussten auch "Die Bergretter" zu überzeugen. In der Primetime tat sich das ZDF mit Andrea Berg viel schwerer als sonst mit seinen Krimis.



03.05.2020 - 09:07 Uhr von Alexander Krei 03.05.2020 - 09:07 Uhr

Gleich vier Shows buhlten am Samstagabend um die Gunst des Publikums - doch während "Denn sie wissen nicht, was passiert" in der Zielgruppe die Marktführerschaft klar für sich beanspruchte, verlief das Rennen beim Gesamtpublikum deutlich enger. Dort setzte sich schließlich "Frag doch mal die Maus" an die Spitze, auch wenn die ARD-Show Corona-bedingt bloß eine Art Rückblick auf frühere Ausgaben zu bieten hatte. Mit 3,40 Millionen Zuschauern lag die Maus-Sendung jedenfalls knapp vor Gottschalk, Jauch und Schöneberger, die auf 3,21 Millionen kamen.

Mehr als ein Marktanteil von 10,9 Prozent war für "Frag doch mal die Maus" letztlich aber nicht hin - gemessen an früheren Ausgaben war das ein ganzes Stück weniger. Bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich die Sendung trotz der Konkurrenz durch "Denn sie wissen nicht, was passiert" und "Schlag den Star" aber dennoch wacker: Dort lag der Marktanteil bei 9,5 Prozent und damit deutlich über den Normalwerten des Senders.

Das kann das ZDF nicht von sich behaupten: Die Mainzer setzten anstelle ihrer sonst so erfolgreichen Krimis lieber auf ein Konzert von Andrea Berg, kamen mit "Das Leben ist ein Mosaik" letztlich aber nicht über 3,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Insgesamt blieb die Show mit 3,11 Millionen Zuschauern und 9,7 Prozent Marktanteil ebenfalls blass. Stärker war das ZDF mit zwei Serien-Wiederholungen am Vorabend: Die "SOKO Wien" kam auf 3,22 Millionen Zuschauer, "Die Bergretter" wollten sogar 4,16 Millionen sehen.

Noch gefragter als die Serien und Shows waren am Samstag zudem die Nachrichten: So verzeichnete die "heute"-Sendung um 19:00 Uhr mit 5,40 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 22,3 Prozent, die "Tagesschau" im Ersten brachte es eine Stunde später auf 6,29 Millionen Zuschauern sowie 20,6 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen fuhren die ARD-Nachrichten den Tagessieg ein: Mit 1,49 Millionen Zuschauern und 19,4 Prozent Marktanteil konnten auch die Show-Granden bei RTL nicht mithalten.

