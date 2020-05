Sat.1 und Vox punkten mit Filmen gegen Show-Übermacht

© Sat.1

Mit den Spielfilmen "Big Game" und "Transporter 3" boten Sat.1 und Vox am Samstag eine Alternative zum Show-Programm der Konkurrenz und fuhren damit durchaus gut. Doch Filme waren kein Allheilmittel, wie der Blick auf die RTLzwei-Quoten zeigt.



03.05.2020 - 09:23 Uhr von Alexander Krei

Während ARD, ZDF, RTL und ProSieben am Samstagabend um die Gunst der Show-Fans buhlten, versammelten sich die Film-Fans vor allem bei Sat.1 und Vox. So zählte Sat.1 mit "Big Game - Die Jagd beginnt" im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer und damit deutlich mehr Zuschauer als gewöhnlich. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei guten 8,2 Prozent und auch mit Blick auf die Zielgruppe kann man in Unterföhring zufrieden sein. Dort bewegte sich der Marktanteil mit 9,8 Prozent ebenfalls über dem Senderschnitt.

Knapp geschlagen geben musste sich Sat.1 hier jedoch dem Vox-Film "Transporter 3", der es mit 890.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf 10,0 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt konnten sich 2,11 Millionen Zuschauer für den Streifen begeistern. Direkt im Anschluss hielt die Wiederholung von "Transporter - The Mission" noch 1,80 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. In der Zielgruppe verzeichnete Vox zu diesem Zeitpunkt noch einen Marktanteil von 8,3 Prozent.

Sat.1 wiederum hielt am späten Abend mit "Stirb langsam 2" im Schnitt 1,50 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erreichte einen Marktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass Filme am Samstag keineswegs ein Allheilmittel waren, bekam dagegen RTLzwei zu spüren, das mit "You Get Me" auf gerade mal 490.000 Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Später ging der Sender zudem mit "Scream 4" baden - mehr als 3,4 Prozent waren ab 22 Uhr nicht drin.

Kabel Eins war zumindest etwas besser bedient und lockte mit "Hawaii Five-0" mehr als eine Million Zuschauer vor den Fernseher. Bis Mitternacht bewegten sich die Marktanteile in der Zielgruppe jedoch trotzdem nur zwischen 3,9 und 4,3 Prozent. Unter den kleinen Sendern punktete indes ZDFneo, das mit "The Big Lebowski" auf 630.000 Zuschauer und 2,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Die Wiederholung des "Promis unter Palmen"-Finals bei Sixx blieb hingegen mit nur 160.000 Zuschauern sowie einem Marktanteil von 0,6 Prozent unscheinbar.

