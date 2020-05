"Gefragt - gejagt" startet gut, aber schwächer als Pflaume

© ARD/Thomas Leidig

Die neue Staffel von "Gefragt - gejagt" ist mit guten Quoten gestartet, erreichte aber weniger Zuschauer als die Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?". Am Abend setzte sich das ZDF mit einem Krimi gegen "Kinder des Krieges" durch.



05.05.2020 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 05.05.2020 - 08:57 Uhr

Obwohl sich die ARD in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise lediglich mit Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend über Wasser halten konnte, blieben die Quoten der Rateshow stark - zeitweise wurden sogar selbst mit den alten Folgen mehr als 20 Prozent Marktanteil erzielt. Davon blieb "Gefragt - gejagt" zum Auftakt der neuen Staffel am Montag ein ganzes Stück entfernt. Allerdings verlief die Rückkehr der Quizshow aus Quotensicht in etwa so wie man das auch erwarten konnte.

2,78 Millionen Zuschauer schalteten um 18:00 Uhr ein und sorgten für einen guten Marktanteil von 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit lag "Gefragt - gejagt" hinter der ZDF-Krimiserie "SOKO München", die parallel dazu von 3,45 Millionen gesehen wurde. Luft nach oben besteht für die Show mit Alexander Bommes auch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil bei 6,4 Prozent lag. Das "Großstadtrevier" verzeichnete danach anschließend mit Jan Fedders letzter Folge übrigens 2,95 Millionen Zuschauer und kam somit auf die höchste Reichweite seit mehr als einem Monat.

Am Abend konnte sich Das Erste derweil zunächst auf die "Tagesschau" verlassen, die von 6,38 Millionen Zuschauern gesehen wurde, ehe das "ARD-extra" noch 4,25 Millionen vor dem Fernseher hielt. Das multimediale ARD-Projekt "Kinder des Krieges" tat sich danach mit 3,35 Millionen Zuschauern sowie 10,0 Prozent Marktanteil schwer gegen die Krimi-Übermacht des ZDF, das mit einem neuen "Nachtschicht"-Film auf 6,96 Millionen Zuschauer sowie 20,4 Prozent Marktanteil kam und damit den Tagessieg einheimste.

Dafür drehte "Hart aber fair" im Anschluss trotz des späten Sendeplatzes auf und erreichte mit 3,62 Millionen Zuschauern so viele Menschen wie seit Ende März nicht mehr. Der Marktanteil des Talks lag bei 14,7 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,9 Prozent überzeugend aus. Die "Tagesthemen" wollten eine Stunde später sogar 10,8 Prozent der jungen Zuschauer sehen, insgesamt blieben hierfür noch 2,61 Millionen Zuschauer dran.

