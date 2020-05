"Baywatch Berlin" überflügelt "Late Night Berlin"

© ProSieben/Studio Bummens GmbH

Der Klaas-Podcast "Baywatch Berlin" hat auf seinem neuen Spät-Sendeplatz erstmals einen zweistelligen Marktanteil erzielt und lief damit sogar besser als "Late Night Berlin". Der Start in den Abend verlief für ProSieben dagegen überhaupt nicht gut.



05.05.2020 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 05.05.2020 - 09:12 Uhr

Seit einigen Wochen strahlt ProSieben den Podcast "Baywatch Berlin" auch im Fernsehen aus. Doch nachdem die Quoten am späten Donnerstagabend zuletzt auf weniger als vier Prozent absackten, läuft die Sendung neuerdings im Anschluss an "Late Night Berlin" - zwar einige Tage nach der Podcast-Premiere, aber dafür in einem passenderen Umfeld. Das hat sich bezahlt gemacht: In dieser Woche konnte "Baywatch Berlin" die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf sogar überflügeln.

Während sich "Late Night Berlin" mit 9,4 Prozent Marktanteil begnügen musste, lag der Marktanteil des Podcasts nach Mitternacht sogar bei guten 10,5 Prozent. Das war der bislang beste Wert für die TV-Ausstrahlung von "Baywatch Berlin", die insgesamt übrigens noch 280.000 Zuschauer wach hielt. "Late Night Berlin" wollten im Vorfeld 530.000 Zuschauer sehen.

Die Show leidet derzeit ein wenig unter dem schwachen Vorlauf - so startete "Young Sheldon" im Wiederholungsmodus mit gerade mal 7,1 Prozent Marktanteil in den Abend und auch "The Big Bang Theory" steigerte sich anschließend nur mit Mühe in den zweistelligen Bereich. Marktführer um 20:15 Uhr war RTL, das mit "Wer wird Millionär?" gute 14,4 Prozent Marktanateil in der Zielgruppe verbuchte. Insgesamt erreichte das Quiz in dieser Woche 4,70 Millionen Zuschauer.

Mit Blick auf die kleinen Sender lief's am Montag unter anderem für ZDFneo gut: 1,94 Millionen Zuschauer entschieden sich dort um 20:15 Uhr für "Inspector Barnaby", eine weitere Folge erreichte fast genauso viele Zuschauer und einen starken Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei DMAX gab's indes für "Sidneys Welt" mit 370.000 Zuschauern und 2,5 Prozent Marktanteil neue Bestwerte und auch Sixx bewegte sich dank "Castle" mit Werten von mehr als zwei Prozent über dem Senderschnitt. Die "Big Brother"-Late-Night kam danach sogar auf 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

