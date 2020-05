Kabel Eins landet mit "Schindlers Liste" vor RTL und Sat.1

© TM & © 1993 Universal City Studios / Amblin Entertainment

Der Film-Klassiker "Schindlers Liste" war am Dienstag mit zehn Prozent Marktanteil deutlich gefragter als die Serien bei RTL und Sat.1. Auch in der hinteren Reihe waren Filme gefragt: Nitro punktete mit James Bond, ZDFneo mit einem "Stralsund"-Krimi.



06.05.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 06.05.2020 - 09:22 Uhr

In Konkurrenz zu bunten Formaten wie "Joko und Klaas gegen ProSieben" setzte Kabel Eins am Dienstagabend mit "Schindlers Liste" auf einen schweren Stoff, traf damit aber ganz offensichtlich den Geschmack vieler Zuschauer. 1,89 Millionen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Film-Klassiker von Regisseur Steven Spielberg. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für einen sehr guten Marktanteil von 6,4 Prozent. In der Zielgruppe verzeichnete "Schindlers Liste" mit 870.000 Zuschauern sogar starke 10,0 Prozent - das war deutlich mehr als RTL und Sat.1 erreichten.

Ähnlich viele Zuschauer wie Kabel Eins verzeichnete aber auch ZDFneo, wo eine Wiederholung der "Stralsund"-Krimireihe zu sehen war. Hier schalteten 1,88 Millionen Zuschauer ein, die den Marktanteil auf weit überdurchschnittliche 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 2,3 Prozent Marktanteil im grünen Bereich. Die Wiederholung der "heute-show" sahen im Anschluss noch 820.000 Zuschauer, doch für die Comedyshow "Homies" mit Moritz Neumeier und Till Reiner waren ab 22:15 Uhr nur noch 150.000 Zuschauer zu begeistern. Beim jungen Publikum lief's mit nur 0,5 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht gut.

Durchweg stark war jedoch Nitro unterwegs, das zunächst mit dem James-Bond-Klassiker "Leben und sterben lassen" punktete. Obwohl der Streifen erst Mitte April bei Vox zu sehen war, schalteten noch einmal 1,44 Millionen Zuschauer ein, die einem Marktanteil von 4,5 Prozent entsprachen. In der Zielgruppe lief es mit 3,9 Prozent ähnlich gut. Auch "Stealth - Unter dem Radar" war im weiteren Verlauf des Abends mit 510.000 Zuschauern und 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein schöner Erfolg für den Kölner Männersender.

Konkurrenz ProSieben Maxx drehte derweil am späten Abend richtig auf und erreichte ab 23:41 Uhr mit zwei "Family Guy"-Folgen herausragende Marktanteile von 5,5 und 6,1 Prozent in der Zielgruppe. Bei DMAX meldeten sich die "Männer(t)räume" hingegen nicht sonderlich erfolgreich zurück: Nur 180.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 0,9 Prozent in der Zielgruppe waren für die Eigenproduktion um 22:15 Uhr drin. Die "Steal Buddies" hatten im Vorfeld noch mehr als 400.000 Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

