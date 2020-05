"Topmodels" erobern die 20-Prozent-Marke zurück

© ProSieben

ProSieben zählte am Donnerstagabend fast doppelt so viele junge Zuschauer wie der stärkste Primetime-Verfolger, "Germany's Next Topmodel" legte auf über 20 Prozent zu. Beim Gesamtpublikum dominierte der "Zürich-Krimi" mit 7 Millionen Zuschauern



08.05.2020 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2020 - 08:59 Uhr

Zwei Wochen vor dem Finale präsentierte sich "Germany's Next Topmodel" auch diesmal wieder in bestechender Form und blieb nur knapp unter dem vor zwei Wochen aufgestellten Staffel-Bestwert. Der Marktanteil zog bei den 14- bis 49-Jährigen auf hervorragende 20,6 Prozent an. Damit dominierte ProSieben das Geschehen am Donnerstagabend in der Zielgruppe nach Belieben. Auch das nachfolgende Magazin "red." wusste mit 14,1 Prozent Marktanteil noch zu überzeugen. Insgesamt hatten 2,72 Millionen Zuschauer die Topmodel-Suche eingeschaltet, was 9,1 Prozent Marktanteil entsprach, bei "red" blieben im Anschluss noch 1,26 Millionen Zuschauer dran.

Die private Konkurrenz machte es ProSieben allerdings auch recht leicht, dort waren nämlich fast ausschließlich Wiederholungen zu sehen. Bei RTL etwa erzielten alte Folgen von "Der Lehrer" und "Doctor's Diary" Marktanteile zwischen 8,8 und 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch Sat.1 hat keinen Nachschub von "Criminal Minds" mehr, zeigte die Serie aber trotzdem durchgehend bis tief in die Nacht. Während es zum Auftakt mit 8,0 Prozent Marktanteil noch recht gut aussah, sank der Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends zeitweise auf 5,6 Prozent ab. Erst nach Mitternacht erholten sich die Quoten.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Immerhin RTLzwei hatte mit "Reeperbahn privat" noch etwas frische Ware im Angebot und erzielte damit ordentliche 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,05 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Mensch Polizist" kam mit einer Wiederholung danach allerdings dann nicht über 4,5 Prozent hinaus. Noch stärker schlug sich Vox mit seinem Filmabend: "96 Hours - Taken 3" erreichte ab 20:15 Uhr 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach ließ der Bond-Film "Moonraker" den Marktanteil noch auf 10,0 Prozent steigen. Auch Kabel Eins zeigte wieder Filme und erreichte mit "Der Untergang" ordentliche 5,5 Prozent Marktanteil.

Beim Gesamtpublikum dominierte unterdessen auch an diesem Donnerstag wieder Das Erste mit seinem "Zürich-Krimi". 7,04 Millionen Zuschauer schalteten ein, nur minimal weniger als in der Vorwoche. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 21,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erzielt. Davon profitierte auch das zuletzt schwächere "ARD extra", das um 20:15 Uhr diesmal 6,28 Millionen Zuschauer erreichte. Das ZDF zeigte mit dem Film "Fast perfekt verliebt" nur eine Wiederholung und kam damit nicht über 2,91 Millionen Zuschauer hinaus. Der Marktanteil lag mit 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum weit unter dem Senderschnitt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,5 Prozent erzielt. Doch am späteren Abend lief's fürs ZDF wieder hervorragend. Insbesondere "Markus Lanz" ist derzeit sehr gefragt. Am Donnerstag reichte es mit 2,05 Millionen Zuschauern für tolle 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war Lanz mit 12,3 Prozent Marktanteil überaus erfolgreich. Alles in allem war es die zweiterfoglreichste Woche in der Geschichte des Formats.

Teilen