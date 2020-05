"Berlin - Tag & Nacht" hat Durchhänger wohl überwunden

© RTLzwei

Aufatmen bei RTLzwei: Seit einigen Wochen läuft es für "Berlin - Tag & Nacht" wieder spürbar besser als zu Beginn des Jahres. Die jüngste Woche war sogar die erfolgreichste seit Ende November. Zuvor lief auch schon "Köln 50667" gut.



09.05.2020 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 09.05.2020 - 09:33 Uhr

Mit im Schnitt weniger als sechs Prozent Marktanteil ist "Berlin - Tag & Nacht" in diesem Jahr von ihren Rekordwerten weiter entfernt denn je. Doch aktuell sieht es so aus, als könne die RTLzwei-Soap noch einmal die Kurve kriegen. Seit einigen Wochen zeigt der Quoten-Trend jedenfalls wieder nach oben: Nachdem der Wochenschnitt drei Mal in Folge bei mehr als sechs Prozent lag, wurden an den vergangenen fünf Tagen sogar durchschnittlich sieben Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt - besser lief es für "BTN" zuletzt Ende November.

Am Freitag schalteten noch einmal 540.000 Zuschauer ein, davon 370.000 in der Zielgruppe, wo der Marktanteil bei guten 6,8 Prozent lag. "Köln 50667" schaffte im Vorfeld sogar 7,5 Prozent und lag mit einem Wochenschnitt von 7,1 Prozent ebenfalls über den zuletzt gewohnten Werten. Dabei konnte sich die Soap keineswegs auf Rückenwind verlassen: Mit einer Wiederholung erzielte "Krass Schule" im Vorfeld jedenfalls nur 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem die "RTLzwei News" mit lediglich 90.000 Zuschauern sowie 1,6 Prozent Marktanteil völlig untergingen.

Die Primetime verlief für RTLzwei indes nach Plan: So lockte der Spielfilm "Prince of Persia - Der Sand der Zeit" 1,12 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erzielte einen ordentlichen Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe. "Lara Croft: Tomb Raider" steigerte sich anschließend auf 6,5 Prozent, ehe mit der "Lara Croft"-Fortsetzung "Die Wiege des Lebens" nach Mitternacht sogar starke 9,6 Prozent drin waren. Mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent lag RTLzwei am Freitag dann auch deutlich vor Vox und Kabel Eins.

Vox tat sich am Abend mit seinen "Bones"-Wiederholungen schwer, die anfangs nicht mal vier Prozent Marktanteil schafften - erst gegen 23 Uhr lief es mit 6,1 Prozent für die Serie spürbar besser. Bei Kabel Eins verzeichnete indes mit "Navy CIS" zunächst bis zu 5,1 Prozent Marktanteil und steigerte um 21:15 Uhr auf 1,17 Millionen Zuschauer. "Navy CIS: New Orleans" und "Navy CIS: L.A." mussten sich anschließend wieder mit weniger als fünf Prozent begnügen.

Teilen