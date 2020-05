Erfolgreiche Samstags-Premiere von "5 gegen Jauch"

© TVNOW/Stefan Gregorowius

RTL zeigte "5 gegen Jauch" in dieser Woche zum ersten Mal samstags und sicherte sich damit den Primetime-Sieg in der Zielgruppe vor "Verstehen Sie Spaß". Doch auch bei ProSieben und Sat.1, Vox und Kabel Eins lief's nicht schlecht.



10.05.2020 - 08:46 Uhr von Uwe Mantel 10.05.2020 - 08:46 Uhr

Eigentlich ist der angestammte Platz der Show "5 gegen Jauch" stets der Freitagabend gewesen, lediglich einmal gab es in der über zehnjährigen Geschichte des Formats einen kurzen Ausflug auf den Montagabend. Doch nun hat man sich bei RTL entschieden, die Show auf den Samstagabend zu verschieben. Aus Quotensicht ist das Manöver geglückt: Mit 1,02 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,8 Prozent sicherten sich Pocher, Jauch & Co. den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe. Die letzte Ausgabe im Dezember hatte zwar einen noch etwas höheren Marktanteil erzielt, in den vergangenen Jahren lief es freitags aber überwiegend schwächer. Insgesamt sahen 2,76 Millionen im Schnitt Zuschauer zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 10,9 Prozent entsprach.

Stärkster Verfolger war beim jungen Publikum "Verstehen Sie Spaß?", das die Traumquoten vom 40-jährigen Jubiläum, als fast 19 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden, nicht wiederholen konnte. Mit 10,9 Prozent lag die Show trotzdem weit über dem Senderschnitt des Ersten. Insgesamt sahen im Schnitt 3,51 MIllionen Zuschauer zu. ProSieben wärmte zwar nur alte "Duelle um die Welt" auf, schlug sich mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ähnlich gut. Die Gesamt-Reichweite blieb allerdings unter der Millionen-Marke bei nur 920.000 Zuschauern.

Auch die meisten anderen großen Privatsender fuhren am Samstagabend recht gut mit ihrem Primetime-Programm. Der Animationsfilm "Ferdinand - Geht Stierisch ab" holte in Sat.1 beispielsweise erfreuliche 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt waren hier im Schnitt 1,49 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei. "Hangover 2" lag danach mit 8,6 Prozent ebenfalls überm Senderschnitt. Auch Vox kann mit den 9,0 Prozent Marktanteil für "The Transporter Refueled" zufrieden sein, dort lief zudem am Vorabend der "V.I.P.-Hundeprofi" mit 11,1 Prozent in der Zielgruppe hervorragend.

Selbst Kabel Eins schlug sich mit alten Folgen von "Hawaii Five-0" recht wacker und pendelte zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht zwischen 5,4 und 4,8 Prozent. Nur RTLzwei konnte am Samstagabend überhaupt nichts reißen: Der Film "Drei Meter über dem Himmel" fiel mit nur 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gnadenlos durch. "Ich steh auf dich" hatte es danach mit 3,4 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr schwer.

Teilen