RTL-"Nachtschwestern" kratzen an der Zweistelligkeit

Nach dem enttäuschenden Staffel-Auftakt hat sich die RTL-Serie "Nachtschwestern" am Dienstag deutlich steigern können - am Ende wurde die Marke von zehn Prozent nur knapp verpasst. Mit "Jenny" rückte die Zweistelligkeit jedoch wieder in weite Ferne.



13.05.2020 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 13.05.2020 - 09:09 Uhr

Am Vorabend war die Welt für RTL zunächst noch in Ordnung: "RTL aktuell" überzeugte mit 3,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,5 Prozent in der Zielgruppe und auch die beiden Soaps konnten anschließend punkten. So fuhr "Alles was zählt" mit 15,6 Prozent den besten Marktanteil seit mehr als zwei Monaten ein, ehe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf 1,31 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und 17,2 Prozent Marktanteil kam, was sogar für den Tagessieg reichte.

Anders dagegen die Lage in der Primetime, wo der Kölner Sender seit der vorigen Woche die zweite Staffeln von "Nachtschwestern" zeigt. Diese war mit einem bitteren Tiefstwert von nicht mal acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet und blieb auch diesmal wieder gegen die Show-Konkurrenz von ProSieben und Vox einstellig. Ganz so düster wie zum Staffel-Start sieht es aber zumindest nicht mehr aus, denn 890.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil diesmal zumindest auf 9,9 Prozent.

Insgesamt erreichten die "Nachtschwestern" nun 2,07 Millionen Zuschauer und damit 170.000 mehr als zuletzt. Allerdings mangelt es weiter an einem passenden Begleitprogramm: Eine alte Folge von "Jenny - echt gerecht!" geriet anschließend mit nur 1,25 Millionen Zuschauern und 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig unter die Räder - selbst RTLzwei lag damit zeitweise vor RTL. Dort verzeichnete die Reportage-Reihe "Hartz und herzlich" überzeugende 7,6 Prozent Marktanteil. "Take me out" und "Temptation Island" machten ihre Sache danach zwar besser, blieben letztlich aber ebenfalls bei weniger als zehn Prozent Marktanteil hängen.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum waren indes die ARD-Serien nicht zu schlagen. 4,81 Millionen Zuschauer sahen "Die Heiland", sogar 5,01 Millionen waren anschließend bei "In aller Freundschaft" dabei. Das ZDF nahm dagegen erst mit dem "heute-journal" wieder Fahrt auf, nachdem "Frontal 21" zeitweise nur auf 2,55 Millionen Zuschauer kam. "Markus Lanz" gewann später zudem das Duell mit der "NDR Talk Show": 1,55 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,4 Prozent standen 1,11 Millionen sowie 9,7 Prozent gegenüber.

