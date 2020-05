"K11"-Neuauflage im Aufwind, "Big Brother" am Boden

© Sat.1

Sat.1 hat am Dienstag mit "K11 - Die neuen Fälle" kräftig steigende Quoten verzeichnet. In der Zielgruppe bewegte sich die Crime-Doku sogar über dem Senderschnitt. Dafür erreichte "Big Brother" später so wenige Zuschauer wie nie.



13.05.2020 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 13.05.2020 - 09:22 Uhr

Wie sich die Quoten entwickeln, wird man erst in einigen Wochen abschließend beurteilen können, doch am zweiten Tag sorgte "K11 - Die neuen Fälle" schon mal für einen kleinen Hoffnungsschimmer in Sat.1. Nachdem die Crime-Reihe am Montag mit nur 5,5 Prozent Marktanteil auf dem 18-Uhr-Sendeplatz noch ziemlich verhalten gestartet war, ging es jetzt vor allem in der Zielgruppe kräftig nach oben. Mit 340.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erziele "K11" einen guten Marktanteil von 8,4 Prozent und bewegte sich damit sogar über dem derzeitigen Senderschnitt.

Insgesamt schalteten 1,08 Millionen Zuschauer ein. Das waren genauso viele wie am Tag zuvor, bedeutete aber diesmal nicht 5,4 Prozent, sondern 6,3 Prozent Marktaneil, weil die Fernsehnutzung geringer war als noch am Montag. Gute Nachrichten kommen für Sat.1 auch vom Nachmittag, wo "Auf Streife" um 14:00 Uhr zunächst auf 11,7 Prozent kam, ehe sich "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" sogar auf 12,6 beziehungsweise 12,5 Prozent steigerten. RTL fiel dagegen mit "Marco Schreyl" vorübergehend auf 5,3 Prozent zurück.

Allerdings gelang es Sat.1 nicht, das gute "K11"-Niveau zu halten. So schaffte eine halbstündige "Auf Streife"-Folge danach nur noch 5,9 Prozent, bevor "Big Brother" nicht über 4,6 Prozent hinauskam. Insgesamt setzte es für den großen Bruder mit 700.000 Zuschauern sogar ein neues Tief - und das nur wenige Tage vor dem Finale. Mit Blick auf die Zielgruppe war RTLzwei derweil deutlich gefragter: Der einstige "Big Brother"-Sender erzielte mit "Berlin - Tag & Nacht" sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil.

Kurios: Selbst eine alte "K11"-Folge in Sat.1 Gold erreichte mehr Zuschauer als "Big Brother" - der Spartensender steigerte sich auf bis zu 800.000 Zuschauer und war ganz nebenbei auch bei den Jüngeren mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent erfolgreich. Aber auch andere kleine Sender feierten am Dienstag Erfolge: So erreichte Nitro in der Primetime mit "James Bones 007: Der Mann mit dem Goldenen Colt" im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauer, ZDFneo kam mit "Stralsund" sogar auf zwei Millionen.

