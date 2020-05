"Kommissar Dupin" übertrifft bisherigen Rekord deutlich

© ARD Degeto/Wolfgang Ennenbach

"Kommissar Dupin" reiht sich in die inzwischen sehr lange Liste der Krimireihen ein, die in diesen Wochen ihre bisherigen Quotenrekorde in den Schatten stellen. Der bisherige Bestwert wurde um rund 1,7 Millionen Zuschauer übertroffen.



15.05.2020 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 15.05.2020 - 09:20 Uhr

Am Donnerstag war ein ganz besonderer Tag: Die ARD hat um 20:15 Uhr kein "ARD Extra" zur Corona-Lage gezeigt, was in den vergangenen Wochen zur festen Dauereinrichtung geworden war. Dass wir trotzdem noch nicht zurück im Normalmodus sind, zeigt aber ein Blick auf die Reichweiten: Insbesondere beim älteren Publikum ist die TV-Nutzung weiterhin stark erhöht, was sich in den seit Wochen reihenweise aufgestellten Bestwerten insbesondere bei Krimi-Reihen der Öffentlich-Rechtlichen widerspiegelt. Auch "Kommissar Dupin" bildete da am Donnerstag keine Ausnahme.

6,74 Millionen Zuschauer sahen die neuste Folge "Bretonisches Vermächtnis". Der bisherige Bestwert lag bei knapp über fünf Millionen Zuschauern. Diesmal reichte es für hervorragende 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen war die Begeisterung für den ARD-Krimi hingegen deutlich geringer, hier fiel der Marktanteil mit 6,6 Prozent eher mäßig aus. Der Krimi hatte damit übrigens sogar mehr Zuschauer als die "Tagesschau" im Ersten, die um 20 Uhr 5,91 Millionen Zuschauer zählte. "Panorama" erreichte nach dem Film noch 3,26 Millionen Zuschauer, was 11,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Am späteren Abend war's dann endgültig komplett vorbei mit dem Erfolg des Ersten. Die "Tagesthemen" kamen mit knapp unter zwei Millionen Zuschauern nur auf 7,9 Prozent Marktanteil, die "Ladies Night" sorgte nur bei 1,35 Millionen Zuschauern für Lacher, was für nicht mehr als 7,2 Prozent Marktanteil reichte. Und "Sträter" blieb danach mit 890.000 Zuschauern bei 7,0 Prozent Marktanteil hängen. Zu dieser Zeit drehte dafür das ZDF wieder auf. Insbesondere Markus Lanz wusste mit 2,11 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wieder restlos zu überzeugen. "Maybrit Illner" zählte zuvor 3,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 14,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mäßige 6,2 Prozent erreicht.

In der Primetime hatte das ZDF mit "Chaos-Queens: Für jede Lösung ein Problem" nur eine Wiederholung gezeigt und war damit nicht über 3,42 Millionen Zuschauer hinaus gekommen. Die Marktanteile blieben mit 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dementsprechend blass.

