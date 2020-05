Bundesliga treibt Sky-Marktanteil auf mehr als 60 Prozent

© imago images / Poolfoto

Brot und Spiele in Zeiten der Krise: Die Bundesliga hat bei ihrer Rückkehr alle Rekorde gebrochen und bei Sky im Pay- und Free-TV zusammen über sechs Millionen Zuschauer erreicht. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mehr als 60 Prozent.



17.05.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei

Über Wochen hinweg wurde darüber diskutiert, ob die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen soll - und nach dem grünen Licht der Politik haben nun auch die Fans abgestimmt, und zwar mit der Fernbedienung. Das Votum ist ziemlich eindeutig: Noch nie haben so viele Zuschauer die Bundesliga bei Sky gesehen wie an diesem Wochenende. 3,68 Millionen Zuschauer zählte Sky um 15:30 Uhr mit Einzelspielen und Konferenz alleine im Pay-TV und damit mehr als doppelt so viele wie an gewöhnlichen Spieltagen.

Schon beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei herausragenden 27,4 Prozent. Dazu kommen weitere 2,45 Millionen, die die Konferenz beim Free-TV-Sender Sky Sport News HD verfolgten, der sich über einen Marktanteil von 18,2 Prozent freuen durfte. Noch beachtlicher sind die Quoten jedoch in der Zielgruppe, wo Sky im Pay-TV auf 1,62 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie herausragende 37,7 Prozent Marktanteil kam, während im Free-TV knapp eine weitere Million Fans gezählt wurden, die für 22,6 Prozent Marktanteil sorgten.

Die Bundesliga-Konferenz war damit am Samstag die mit Abstand meistgesehene Sendung in der Zielgruppe und verzeichnete über 60 Prozent Marktanteil - ein echter Fabel-Rekord. Beim späteren Topspiel zwischen Frankfurt und Gladbach lagen die Quoten dagegen wieder auf Normal-Niveau: 740.000 Zuschauer und ein Markanteil von 5,7 Prozent war für die Live-Übertragung drin, die 2. Liga wollten zudem am frühen Nachmittag bereits 320.000 Zuschauer sehen. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 5,5 Prozent.

Die "Sportschau" im Ersten bekam dagegen kein größeres Interesse zu spüren, weil viele Fans die Spiele schlicht zuvor schon gesehen hatten. Mit 4,11 Millionen Zuschauern kann man bei der ARD aber dennoch zufrieden sein. Beim Gesamtpublikum wurden 19,1 Prozent Marktanteil erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen noch 15,0 Prozent. "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF verfolgten später am Abend übrigens noch 2,11 Millionen Fans.

