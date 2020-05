ZDF-Krimis lassen ARD-Komödie keine Chance

© ZDF

Neue Rekorde konnte die Striesow-Krimireihe "Schwartz & Schwartz" zwar nicht aufstellen, für den Primetime-Sieg am Samstag beim Gesamtpublikum reichte es dennoch. Das Erste tat sich mit einer Komödien-Wiederholung dagegen recht schwer.



24.05.2020 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2020 - 09:28 Uhr

Die ZDF-Krimireihe "Schwartz & Schwartz" mit Devid Striesow und Golo Euler in den Hauptrollen hat am Samstag die meisten Zuschauer in der Primetime unterhalten. 5,21 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für sehr gute 17,5 Prozent Marktanteil. Nur die "Tagesschau" im Ersten hatte mit 6,75 Millionen eine höhere Reichweite. Es war übrigens der dritte Fall von "Schwartz & Schwartz", der seit 2018 im ZDF lief. Die ersten beiden Filme erreichten 5,86 und 5,77 Millionen Zuschauer, der Fall jetzt lief also etwas schlechter. Zufrieden sein kann man im ZDF aber natürlich trotzdem.

Deutlich schwächer als bei den ersten beiden Fällen lief es für die Reihe auch beim jungen Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 2018 und 2019 noch jeweils fast zehn Prozent drin, an diesem Samstag waren es nur 6,7 Prozent. Sehr gut funktioniert hat dann aber das Zusammenspiel mit einer alten "Die Chefin"-Folge, die es im Anschluss auf 4,78 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum brachte. Beim jungen Publikum ging es sogar leicht auf 7,1 Prozent nach oben.

Die ZDF-Krimis waren jedenfalls deutlich erfolgreicher als die Wiederholung der ARD-Komödie "Familie Wöhler auf Mallorca", die es im Ersten nur auf 3,30 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent Marktanteil brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der Film angesichts von 5,5 Prozent ebenfalls nichts reißen. "Küss die Hand, Krüger" fiel später sogar noch auf 9,0 Prozent beim Gesamtpublikum zurück, dieser Film unterhielt nur 2,41 Millionen Zuschauer.





Während das ZDF auch in der Daytime teilweise bei mehr als zehn Prozent Marktanteil lag, war das beim Ersten erst ab 17:10 Uhr der Fall. Und so holten sich die Mainzer mit 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum dann auch die Tagesmarktführerschaft, Das Erste kam dahinter nur auf 9,8 Prozent und hätte sich um ein Haar auch noch RTL (9,7 Prozent) geschlagen geben müssen.

